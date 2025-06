A minissérie perturbadora e cheia de suspense que está causando um grande impacto na Netflix

Uma nova minissérie que estreou recentemente na Netflix está conquistando usuários e se tornando um novo sucesso na plataforma, alcançando o top 10 das séries mais assistidas.

Esta é uma produção de um país que produz regularmente obras aclamadas, uma das indústrias mais importantes do mundo.

‘Os Sobreviventes’: a nova minissérie da Netflix que está conquistando o público

Esta é ‘Os Sobreviventes’, uma produção em seis partes que chegou recentemente à plataforma e já é um grande sucesso.

Os Sobreviventes (Netflix)

“A vida de Kieran Elliott mudou para sempre quando duas pessoas se afogaram e uma garota desapareceu em sua pacata cidade costeira de Evelyn Bay.”

“Quinze anos depois, ao retornar à cidade com sua jovem família, a culpa que o atormenta se torna palpável. Quando o corpo de uma mulher é encontrado na praia, a tragédia abala a comunidade mais uma vez, e a investigação sobre sua morte ameaça revelar segredos guardados por anos, a verdade sobre a garota desaparecida e se há um assassino entre eles.”

É assim que o serviço de streaming descreve esta produção criada por Tony Ayres, em que cada episódio dura aproximadamente 50 minutos e mistura drama com suspense.

O elenco inclui nomes como Yerin Ha, Shannon Berry, Charlie Vickers, Jessica De Gouw, Thom Green, George Mason, Miriama Smith, Julian Weeks, Johnny Carr e Damien Garvey.

A produção, por sua vez, recebeu críticas positivas. Joel Keller, do Decider, afirmou que “apesar de um início bastante genérico, esperamos que se torne mais distorcido e complexo à medida que o novo assassinato for investigado e a morte de Gabby em 2009 for reexaminada”.

Já Lucy Mangan, do The Guardian, observou que “esta adaptação do romance policial australiano best-seller é cheia de reviravoltas, surpresas e intrigas. Ela se concentra na terrível dor das mães em luto, o que a torna um nível acima das demais”.

Portanto, se você é fã de minisséries e quer assistir a uma produção aclamada que o manterá intrigado a cada episódio, ‘Os Sobreviventes’ é uma excelente opção para assistir na Netflix.