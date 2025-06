Nove mulheres acusam Jared Leto de suposta má conduta sexual

O ator Jared Leto foi acusado por nove mulheres de comportamento sexual inapropriado com menores.

De acordo com uma reportagem publicada pelo Air Mail neste sábado, as acusações contra o cantor/ator incluem o fato de ele ter tido contato inapropriado com menores de idade por vários anos.

Uma das acusadoras confessou que “tinha 16 anos quando conheceu Leto” em Los Angeles, em 2006.

A mulher também contou que o artista estava visitando o popular Urth Caffé com a atriz Ashley Olsen.

“Não sei se ele estava drogado ou o quê... Era a voz mais estranha e repugnante, mas para mim, era o Jared, sabe?”, disse a mulher sobre um telefonema que recebeu de Leto dias após o primeiro encontro.

Um porta-voz do artista também disse ao veículo que ele “não bebe álcool nem usa drogas há mais de 35 anos”.

Da mesma forma, a modelo Laura La Rue compartilhou seu depoimento sobre um suposto encontro com Leto em 2008, quando ela tinha 16 anos e ele, 36.

La Rue afirmou ter conhecido o ator em um evento beneficente pelos direitos dos animais.

“Perguntei quantos anos ele tinha. Eu disse: ‘Tenho 16 anos. Quantos anos você tem?’”, contou ela.

Ela também descreveu um encontro que tiveram durante uma visita à casa de Leto um ano depois de se conhecerem, alegando que “ele estava flertando com ela e a importunando o tempo todo em que esteve lá”.

Ela também revelou que ele certa vez entrou em um quarto onde ela estava completamente nua quando ela tinha 17 anos.

A representação de Jared Leto negou as alegações do modelo no Air Mail.

“Suas comunicações não contêm nada de sexual ou inapropriado, e a Sra. La Rue posteriormente se candidatou para trabalhar como assistente pessoal do Sr. Leto, ressaltando ainda mais a ausência de qualquer coisa inapropriada em qualquer uma de suas interações”, afirmou.

No entanto, La Rue negou ter se candidatado ao emprego.

O relatório também observou que Jared Leto supostamente organizou festas em Los Angeles com limites questionáveis, supostamente recrutando mulheres jovens para participar.