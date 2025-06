Meghan e Harry exibem filhos em passeio e são criticados por quebrarem suas próprias regras

Desde que decidiram se abrir para o mundo e exibir seu estilo de vida longe da realeza britânica, Meghan Markle e o Príncipe Harry não param de gerar polêmica. Enquanto muitos aplaudem sua autenticidade, outros os acusam de inconsistência por violarem suas próprias regras de exposição e privacidade na mídia.

Nos últimos dias, o casal voltou ao centro de uma tempestade midiática por um vídeo postado nas redes sociais, onde Meghan, a momentos de dar à luz sua filha Lilibet, aparece dançando na sala de parto. Embora o momento tivesse a intenção de ser divertido e íntimo, foi rapidamente criticado por alguns usuários como “constrangedor”, “falso” e “forçado”. Somam-se a isso novas críticas ao programa de estilo de vida de Markle na Netflix, que muitos consideram superficial e desnecessário.

No entanto, como se nada pudesse detê-los, o casal reapareceu nesta sexta-feira com uma publicação bem diferente: uma emocionante visita em família à Disney, que revela o quanto seus filhos, Archie (6) e Lilibet (4), cresceram.

A família Sussex vivencia a magia da Disney

Meghan Markle e Harry compartilham momentos inéditos junto a seus filhos

No vídeo compartilhado no perfil de Meghan no Instagram, a família é vista curtindo o que parece ter sido uma comemoração do aniversário de Lilibet na Disney Califórnia e na Disney California Adventure. As imagens mostram os Sussex usando orelhas de Mickey Mouse combinando, juntando-se aos filhos em um dia de pura ternura e diversão.

Archie e Lili aparecem com os rostos cobertos por emojis de coração, mas são vistos empolgados em atrações como Star Wars: Rise of the Resistance, Buzz Lightyear Astro Blasters, Tiana’s Bayou Adventure e o clássico carrossel do Rei Arthur.

Meghan Markle e Harry compartilham momentos inéditos junto a seus filhos

Eles também conheceram a Rainha Elsa e se deliciaram com um bolo espetacular inspirado na Pequena Sereia em homenagem ao quarto aniversário da pequena Lili. Em cima: uma estatueta da Ariel; embaixo, uma doce mensagem rosa: “Feliz Aniversário, Lili”.

Um dos detalhes mais comentados foi o visual da família combinando, com direito a orelhas personalizadas e chapéus, uma tentativa óbvia de se misturar... sem muito sucesso. Meghan e Harry até ousaram andar na Montanha Espacial e foram fotografados na primeira fila, gritando como qualquer casal animado.

Meghan Markle e Harry compartilham momentos inéditos junto a seus filhos

Será que mudaram de ideia?

A publicação foi acompanhada por uma frase clara: “Obrigado @disneyland por nos proporcionar dois dias de pura alegria em família!” Uma declaração que parece dirigida àqueles que os acusam de serem artificiais ou de buscarem atenção: será que estão buscando parecer mais acessíveis ao público para limpar sua imagem?

Longe de se esconderem, Meghan e Harry estão se mostrando mais genuínos do que nunca, talvez apostando que a naturalidade — mesmo que não agrade a todos — seja a melhor maneira de se conectar. Esta visita à Disneylândia não só revelou o quanto estão crescidos seus filhos, como também revelou um lado mais afetuoso e cotidiano da família que, bem ou mal, continua sob os olhos do público.