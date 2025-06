Estes são 3 K-dramas imperdíveis que vão curar seu coração partido

Na última década, os dramas coreanos dominaram as plataformas de streaming como uma onda imparável. Enquanto a Netflix foi pioneira na popularização dessas histórias fora da Ásia com títulos como Crash Landing on You e Round 6, o Disney+ entrou com força no mercado nos últimos anos, investindo em produções coreanas com elencos de primeira linha, roteiros emocionantes e cinematografia primorosa.

ANÚNCIO

E se você está passando por um término de relacionamento ou apenas precisa de um bálsamo para a alma, o catálogo de K-dramas do Disney+ é um tesouro que você deve explorar. Embora alguns desses títulos não sejam novos, eles ressurgiram recentemente graças à sua narrativa emocionante, atuações inesquecíveis e finais emocionantes.

Aqui estão três preciosidades coreanas que farão você se sentir acolhido por dentro, perfeitas para assistir (ou rever) com um cobertor, sorvete e zero culpa.

Soundtrack #1: Amigos, Música e o Amor Que Sempre Esteve Lá

K-dramas K-dramas para maratonar (Disney+)

Estrelando Han So-hee (My Name, Anyway) e Park Hyung-sik (Happiness), esta minissérie de quatro episódios é tão breve quanto intensa. A Trilha Sonora nº 1 conta a história de dois amigos de longa data que acabam morando juntos por duas semanas para colaborar em uma música. Entre notas, silêncios e olhares, o que parecia uma amizade sólida começa a vacilar diante da possibilidade de algo mais profundo.

A química entre os protagonistas é magnética, mas o que realmente cativa é a sutileza com que a série lida com sentimentos reprimidos, o medo da mudança e o poder da arte como catarse emocional. Se você já se apaixonou pelo seu melhor amigo e não sabia como expressar isso, esta história vai tocar em você.

Ideal para: Fãs de amores que florescem lentamente, com uma trilha sonora deslumbrante e uma história que não precisa de gritos para doer.

Snowdrop: Amor Proibido em Tempos de Tensão

K-dramas K-dramas para maratonar (Disney+)

Com uma estética impecável e um ar nostálgico que cativa desde o primeiro episódio, Snowdrop é uma mistura de romance, política e tragédia ambientada na Coreia do final dos anos 1970. Kim Ji-soo (BLACKPINK) e Jung Hae-in (Something in the Rain) estrelam este melodrama onde uma estudante universitária é arrastada para um conflito impossível após se apaixonar por um homem que esconde um segredo mortal.

ANÚNCIO

A história de Young-ro e Su-ho não é apenas intensa, mas também profundamente simbólica. Como a flor que dá nome ao drama, o amor deles floresce em pleno inverno, inocente e puro, apesar do caos que os cerca. As atuações são simplesmente magistrais e, embora tenha sido alvo de controvérsia antes do lançamento, Snowdrop conquistou um lugar especial no coração de muitos fãs por sua profundidade emocional e pela representação de um amor que desafia o impossível.

Ideal para: Quem gosta de romances trágicos, lágrimas inevitáveis ​​e amores dolorosos, mas que são lembrados para sempre.

Kiss Sixth Sense: Um Futuro Intenso Demais

K-dramas K-dramas para maratonar (Disney+)

E se, ao beijar alguém, você pudesse ver seu futuro com essa pessoa? É o que acontece com Ye-sul (Seo Ji-hye), que acidentalmente beija o pescoço de seu chefe e tem uma visão... bem picante. O que se segue é uma comédia romântica com toques de fantasia, tensão no trabalho e muitas situações que vão te deixar sem fôlego.

LEIA TAMBÉM:

Da música para o console: este é o novo jogo do vocalista do Imagine Dragons

Meghan e Harry exibem filhos em passeio e são criticados por quebrarem suas próprias regras

Nove mulheres acusam Jared Leto de suposta má conduta sexual

Com uma premissa original e atuações que equilibram drama com momentos cômicos, Kiss Sixth Sense rompe com romances convencionais para explorar a expectativa, a atração e o destino de uma forma altamente divertida. Embora tenha tido um começo turbulento devido a problemas de produção, a série consegue se recuperar perto do final e te deixa com um sorriso bobo no rosto.

Ideal para: Aqueles que acreditam em sinais, gostam de “inimigos que se tornam amantes” e não têm medo do destino.