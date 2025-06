Aclamado filme de terror está quebrando recordes de audiência na Netflix: perfeito para assistir à noite

A cada semana, novos filmes, séries, minisséries e documentários são lançados na Netflix, na esperança de se tornarem os novos sucessos do serviço de streaming e entrarem para o top 10 dos mais assistidos.

É exatamente isso que um filme de terror que acaba de chegar à plataforma e já é o mais assistido está conseguindo.

“M3GAN”: O filme de terror que domina o top 10 da Netflix

Este é “M3GAN”, um filme de 102 minutos produzido por James Wan, o cérebro por trás de produções como “Jogos Mortais”, “Sobrenatural” e “Invocação do Mal”.

M3gan (Universal Pictures)

“Uma especialista em robótica inventa uma boneca de companhia realista, mas quando a testa em sua sobrinha órfã, a androide leva seu papel de cuidadora muito a sério.”

É assim que a plataforma descreve este filme, escrito por Akeela Cooper e dirigido por Gerard Johnstone, que, devido ao seu sucesso, em breve lançará uma sequência.

O elenco inclui Allison Williams, Violet McGraw, Ronnie Chieng, Amie Donald, Brian Jordan Alvarez e Arlo Green.

A crítica também aplaudiu o filme. David Rooney, do The Hollywood Reporter, chamou-o de “um filme em que uma boneca deliciosamente ameaçadora rouba todas as cenas (...) Pode ser engraçado demais para ser assustador, mas nunca é bobo demais para gerar tensão e choques violentos”.

Por sua vez, Richard Lawson, da Variety, observou que “o filme é absolutamente engraçado (...) O design de ‘M3GAN’ é assustadoramente impecável”.

Então, se você é fã de filmes de terror e está procurando algo para assistir hoje à noite, “M3GAN” é uma excelente alternativa para assistir na Netflix.