Justin Bieber pode estar falido após se divorciar de Hailey: ele tentaria tirar sua fortuna

Justin Bieber poderia quitar suas dívidas se se divorciasse de Hailey Bieber, já que a separação deixaria o cantor canadense com metade da fortuna da empresária, que aumentou consideravelmente graças ao sucesso de sua marca de cosméticos Rhode. Por isso, como apontam usuários das redes sociais, o artista está fazendo todo o possível para convencer sua esposa a se divorciar.

De acordo com o TMZ, Justin Bieber tem uma dívida de oito milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 160 bilhões de pesos mexicanos. Essa dívida com Scooter Braun surgiu após a turnê Justice, na qual ele perdeu shows agendados em vários países devido a problemas de saúde mental.

Enquanto isso, Hailey Bieber recebeu uma grande quantia em dinheiro após vender parte de sua marca de cosméticos para a E.L.F. Beauty, pela qual recebeu um bilhão de dólares. Assim, as redes sociais foram inundadas com felicitações para a modelo, que se tornou bilionária com apenas 28 anos.

Justin e Hailey Bieber Imagen de Getty Images

Justin Bieber poderia ficar com metade da fortuna de Hailey em caso de divórcio

Após o comportamento e as postagens erráticas recentes de Justin Bieber, internautas mencionaram que ele “odeia a esposa” e está até tentando forçá-la a se divorciar.

Assim, um especialista em direito de família revelou ao Daily Mail que, em caso de separação, o cantor de “Peaches” poderia ficar com metade da fortuna da esposa devido à falta de um acordo pré-nupcial.

“Como Hailey fundou a Rhode Cosmetics durante o casamento, o dinheiro que ela recebeu com a venda poderia ser considerado propriedade comum, e o tribunal poderia determinar que o dinheiro fosse dividido igualmente entre eles”, afirmou a especialista Stephanie Blum, que, vale ressaltar, não representa ninguém no caso.