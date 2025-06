Em crise? O filho de Victoria Beckham “esnoba” a mãe: saiba o motivo do afastamento

Há um mês, David Beckham comemorou seu aniversário com os amigos, sua esposa, Victoria Beckham, e seus filhos, Cruz, Romeo e Harper Seven. No entanto, a ausência de Brooklyn foi um dos detalhes que mais chamou a atenção, alimentando rumores de uma crise familiar.

Rumores de uma crise familiar surgiram quando, em meio à comemoração do aniversário de David Beckham, Victoria Beckham compartilhou uma mensagem na qual escreveu: “Momentos especiais com a família e amigos. Amamos todos vocês”. Na ocasião, a estilista marcou seus filhos, exceto Brooklyn e Nicola Peltz.

David e Victoria Beckham (@davidbeckham/Instagram)

Isso gerou especulações sobre o relacionamento entre Brooklyn e sua família. No entanto, uma nova ação do filho mais velho de David Beckham supostamente destaca seu afastamento da mãe.

Brooklyn Beckham esconde tatuagem em homenagem à mãe

Rumores de uma crise familiar com os Beckham foram finalmente confirmados por uma atitude de Brooklyn Beckham, que recentemente posou de topless para a revista Glamour Germany, revelando que a tatuagem que ele tinha em homenagem à mãe havia desaparecido e, em seu lugar, foi substituída por um novo desenho que apagaria a homenagem.

A tatuagem que dizia “Filhinho da mamãe”, que lhe era muito querida, foi coberta com um desenho de dragão oriental, substituindo as letras que homenageavam Victoria Beckham, revelando um possível rompimento entre ele e sua mãe.

Além dessa tatuagem, ele exibiu outra que reflete o amor e a lealdade que sente pela esposa. Bem no centro do peito, podia-se ler “Peltz”, em homenagem a Nicola Peltz, cujo sobrenome ele até escolheu em homenagem à atriz americana.

Brooklyn Beckham esconde tatuagem em homenagem a sua mãe Instagram: @brooklynpeltzbeckham (Instagram: @brooklynpeltzbeckham)

Por que Victoria Beckham e seu filho Brooklyn discutiram?

A disputa entre Victoria Beckham e seu filho teria começado em 2022, quando o fotógrafo anunciou seu casamento com Nicola Peltz. Surgiram rumores de que havia uma disputa entre a atriz e o estilista, com alegações de que a esposa de David Beckham teria feito a nora chorar devido ao seu comportamento durante a dança do casamento.

Brooklyn Beckham e Victoria Beckham Foto: via instagram.com/brooklynbeckham

A discussão surgiu depois que Marc Anthony se ofereceu para cantar no casamento de Brooklyn. De acordo com uma fonte que falou com a revista People, a fonte explicou:

“Marc Anthony, que é amigo dos Beckhams, se ofereceu para cantar como presente no casamento”, acrescentando: “A mulher mais linda da sala esta noite, apareça... Victoria Beckham!” Este último gesto acabou magoando Nicola Peltz: “Nicola sentiu que Victoria fez isso de propósito, quando sabia que era uma dança romântica planejada para Brooklyn e Nicola. O que ela não entendia era o porquê.”

No entanto, alguns deram versões diferentes, detalhando desentendimentos entre Victoria e Nicola Peltz, até mesmo sobre o vestido que ela usaria em seu casamento com Brooklyn.