Como Dakota Johnson e Chris Martin se conheceram? Veja como foi o relacionamento de oito anos

No mundo do entretenimento, poucos casais conseguiram manter um perfil tão discreto e, ao mesmo tempo, gerar tanto interesse quanto Dakota Johnson e Chris Martin. Ela, a talentosa atriz mundialmente conhecida por seu papel em ‘Cinquenta Tons de Cinza’, e ele, o carismático vocalista do Coldplay, uma das bandas mais icônicas do rock contemporâneo.

Por oito anos, o relacionamento deles capturou a atenção da mídia e dos fãs, combinando suas vidas agitadas de estrelas com um relacionamento profundo e complexo. No entanto, eles anunciaram recentemente a separação, encerrando um capítulo que começou com um encontro que muitos lembram com curiosidade.

Chris Martin e Dakota Johnson (Getty/Archivo)

O início de uma história entre estrelas: onde e como se conheceram?

A faísca entre Dakota e Chris surgiu em 2017, quando os dois foram vistos juntos pela primeira vez no exclusivo restaurante Sushi Park, em Los Angeles. Na ocasião, câmeras flagraram o casal compartilhando uma refeição, o que foi o primeiro indício público de um romance que seria longo e, às vezes, turbulento. Pouco depois, Dakota compareceu a um dos shows do Coldplay em Buenos Aires, consolidando sua presença na vida do cantor.

Nos meses seguintes, a atriz se tornou um rosto constante nos programas de Martin, chegando a acompanhá-lo em algumas de suas turnês. No entanto, o relacionamento só foi oficialmente confirmado em janeiro de 2018, quando Don Johnson, pai de Dakota, fez um comentário irônico sobre o relacionamento em uma entrevista, observando que sua filha era “uma mulher adulta que sabe se virar”. Esse gesto serviu como a confirmação tácita que muitos esperavam.

No final de 2018, o casal provocou rumores de gravidez após uma suposta festa de revelação do sexo do bebê na casa de Chris em Los Angeles, com a presença de familiares como Melanie Griffith e Julia Roberts. No entanto, Dakota desmentiu a notícia em uma entrevista à Ellen DeGeneres, brincando que tudo o que ela tinha “eram boas ideias surgindo, mas nenhum bebê”.

Um relacionamento cheio de altos e baixos e um compromisso a portas fechadas

O que ficou evidente foi a profunda conexão que Dakota construiu com os filhos de Chris Martin, Apple e Moses, de seu casamento com Gwyneth Paltrow. Paltrow chegou a expressar publicamente sua aprovação ao relacionamento, afirmando que tinha uma boa amizade com a atriz e estava feliz por Chris. As crianças também acolheram Dakota calorosamente, fortalecendo a dinâmica familiar.

Ao longo do relacionamento, descrito como “de idas e vindas” por fontes próximas, o casal manteve discrição em relação aos seus momentos importantes. Somente em março de 2024 foi confirmado que eles estavam noivos há anos, embora não tivessem pressa em formalizar a união. Apesar disso, separações e reconciliações temporárias foram constantes, alimentando rumores na mídia que eles sempre negaram.

O ponto de ruptura mais recente ocorreu no início de junho de 2025, quando várias fontes indicaram que, desta vez, a separação era definitiva. Segundo fontes próximas, o desgaste do relacionamento e diferenças fundamentais, como visões de futuro e família, foram fatores-chave. Dakota, devastada, agora enfrenta a nova realidade de não estar tão presente na vida dos filhos de Chris, embora prometa continuar presente para eles.