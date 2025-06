“Novo Superman” revela o sacrifício extremo que lhe permitirá superar Henry Cavill em físico e poder

Para uma geração inteira de fãs, Henry Cavill é e sempre será o Superman. Seu carisma britânico, seu olhar profundo e aquele físico que parecia esculpido pelos deuses fizeram do ator o Homem de Aço por excelência. De Homem de Aço a Liga da Justiça, Cavill deixou uma marca indelével: um Superman imponente, vulnerável, trágico e, ao mesmo tempo, profundamente humano.

No entanto, os universos evoluem e, com a chegada do novo Universo DC liderado por James Gunn, o manto do Último Filho de Krypton agora passa para David Corenswet, que está determinado não apenas a fazer jus ao legado... mas a superá-lo.

Henry Cavill (Getty)

O “novo Superman” passa por uma transformação brutal

David Corenswet, conhecido por seu trabalho em séries como Hollywood e filmes como Pearl, não está apenas assumindo um dos papéis mais icônicos do cinema moderno; ele está entrando em uma arena onde as comparações com Cavill serão inevitáveis. E ele sabe disso. É por isso que sua transformação física tem sido uma prioridade. Com 1,90 m de altura e naturalmente magro, Corenswet teve que se submeter a um regime rigoroso de treinamento e nutrição para ganhar massa muscular. O objetivo: alcançar um físico que não só se encaixasse na imagem icônica do Superman, mas também fosse tão impressionante quanto o de Cavill em sua época.

David Corenswet David Corenswet será o sucessor de Henry Cavill como Superman (Netflix)

Sob a orientação do personal trainer de celebridades Paolo Mascitti, o ator conseguiu aumentar seu peso de 90 para impressionantes 118 quilos durante a fase mais intensa do processo.

“Eu queria usar esse papel como desculpa para ganhar o máximo de peso possível”, confessou o ator no podcast Manly Things (Sort Of). “Achei que 95 quilos me fariam feliz, mas acabei com 108 quilos.” No entanto, antes do início das filmagens, ele ajustou seu peso para ficar entre 103 e 104 quilos, a fim de alcançar um físico equilibrado entre volume e definição.

Superman 2025 O sucessor de Henry Cavill pode superá-lo, segundo os fãs (Warner Bros.)

Será que David superará Cavill?

As primeiras imagens de Corenswet com o traje desencadearam uma onda de opiniões: enquanto alguns se apegam à nostalgia de Cavill, muitos veem neste novo Superman uma oportunidade de retornar à essência luminosa do personagem. E parte dessa percepção reside em sua impressionante presença física.

O próprio treinador do ator revelou que, apesar da agenda lotada, ele treinava sozinho por até duas horas por dia, além das sessões com ele.

David não apenas levantou pesos, como também realizou exercícios funcionais para conseguir executar certas cenas de ação sem a necessidade de dublês. “David estava comprometido em se tornar o Superman, não apenas em se parecer com ele”, explicou o treinador.

Mas o desafio não é apenas se igualar a Henry Cavill, mas também encontrar uma nova maneira de encarnar o super-herói mais amado do mundo. Um Superman que mantém seu poder e majestade, mas que também brilha como um símbolo de esperança e luz. Tudo indica que Corenswet está mais do que pronto para esse desafio.

Com lançamento previsto para 11 de julho de 2025, ‘Superman: O Legado’ não apenas marcará o início de uma nova era para a DC, mas também testará Corenswet como o herdeiro do ícone. Será que ele conseguirá voar tão alto quanto Cavill, ou até mais alto? As apostas são altíssimas.