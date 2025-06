Esses filmes de streaming são perfeitos para quando você precisa acreditar em si mesmo novamente

Há dias em que tudo o que precisamos é de um bom filme que restaure a esperança, que nos faça sorrir, derramar uma lágrima de emoção ou simplesmente suspirar de coração aberto. E embora os filmes não resolvam tudo, eles têm aquele poder mágico de nos lembrar do nosso valor, de quão longe podemos ir e de que sempre podemos recomeçar.

Então, se você está passando por uma crise existencial, uma crise existencial ou apenas precisa de uma dose de autoconfiança, aqui está uma lista de filmes em streaming que vão levantar seu ânimo e fazer você acreditar na magia da vida (e em si mesmo) novamente.

Filmes perfeitos para quando você precisa acreditar em si mesmo novamente.

Julie & Julia – Disponível no Prime Video

Mais do que um filme de culinária, Julie & Julia é uma celebração da reinvenção pessoal. Meryl Streep e Amy Adams brilham nesta história que entrelaça duas vidas: a da renomada chef Julia Child, que encontrou sua vocação aos 40 anos, e a de Julie Powell, uma jovem que se desafia a cozinhar todas as 524 receitas do icônico livro de Child em um ano. Ambas as mulheres, separadas pelo tempo, compartilham algo fundamental: o desejo de encontrar significado em meio ao caos. É impossível não acabar com fome... de comida e esperança.

Paddington – Disponível no Max e no Prime Video

Pode ser um filme infantil, mas Paddington é uma experiência agradável para todas as idades. Este fofo ursinho de pelúcia peruano com um chapéu vermelho e um coração gigante chega a Londres em busca de um lar. O que ele descobre (e nos ensina) é que gentileza, empatia e um bom sanduíche de geleia podem mudar o mundo. Um filme que fará você rir, chorar lágrimas de ternura e, acima de tudo, acreditar na humanidade novamente.

Pequena Miss Sunshine – Disponível no Prime Video

Uma história comovente e luminosa sobre uma família disfuncional que, apesar das diferenças, se une para apoiar o sonho da pequena Olive. Pequena Miss Sunshine nos lembra que não existem famílias perfeitas, mas sim amor incondicional, coragem para continuar sonhando e beleza na imperfeição.

Forrest Gump – Disponível no Max

Um clássico que nunca sai de moda. Tom Hanks interpreta Forrest, um homem com um coração imenso e uma visão de mundo simples, porém profunda. Sua história abrange décadas da história americana e, a cada evento — do Vietnã à criação da Apple — Forrest nos ensina que não é preciso ser brilhante para ser extraordinário. Este filme não apenas eleva o seu ânimo, como também lembra que a gentileza e a honestidade podem levá-lo mais longe do que você imagina.

Saving Mr. Banks – Disponível no Disney+

Esta joia escondida conta a história real por trás da criação de Mary Poppins. Emma Thompson interpreta a escritora P.L. Travers, uma mulher durona marcada pelo passado, enquanto Tom Hanks interpreta o charmoso Walt Disney, determinado a transformar seu livro em filme. Além da história de Hollywood, “Salvando o Sr. Banks” é uma reflexão comovente sobre o poder da cura por meio da arte, da empatia e do ato de contar histórias.