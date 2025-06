Nova série viciante, cheia de ação e suspense está cativando todo mundo na Netflix

Uma nova série que chegou recentemente à Netflix está causando alvoroço no mundo todo. Apesar de ter sido lançada há poucos dias, já é a série mais assistida do mundo.

Esta produção britânica, repleta de ação e suspense, está atualmente no topo do top 10 das séries mais ouvidas entre os usuários do serviço de streaming.

Do que se trata “Dept. Q”, a nova série da Netflix?

Esta é a nova série criada por Scott Frank, o homem por trás de “O Gambito da Rainha”, a minissérie que foi um sucesso mundial há alguns anos na plataforma.

Dept. Q (Netflix)

“O Inspetor-Chefe Carl Morck é um policial brilhante... mas um colega terrível que, devido ao seu sarcasmo afiado, é impopular na Polícia de Edimburgo. Depois que um policial subalterno é morto em um tiroteio e seu parceiro fica acamado, Carl recebe a ordem de trabalhar sozinho no porão, no Departamento Q, que lida com casos não resolvidos.”

“Esta unidade foi criada recentemente como uma estratégia de relações públicas para desviar a atenção das falhas de uma polícia decadente e com poucos recursos. No entanto, mais por acidente do que intencionalmente, Carl reúne uma equipe em busca de uma oportunidade para mostrar seus talentos. E quando o caso de um promotor desaparecido anos atrás começa a despertar seu interesse, Carl retorna ao que faz de melhor: causar problemas e não aceitar um ‘não’ como resposta.”

É assim que o serviço de streaming descreve esta produção em 9 partes, com cada episódio durando aproximadamente uma hora e que está causando furor na Netflix. O elenco inclui nomes como Matthew Goode, Chloe Pirrie, Alexej Manvelov, Kelly Macdonald e Leah Byrne.

A produção, por sua vez, foi aclamada pela crítica. Kristen Baldwin, da Entertainment Weekly, observou que “‘Pessoas quebradas curadas ao dar um desfecho a vítimas de crimes’ pode ser um subgênero particularmente eficaz se o roteiro, a direção e o elenco estiverem em sincronia, e aqui tudo se encaixa perfeitamente”.

Já Lucy Mangan, do The Guardian, observou que “este excelente drama policial é um deleite sombrio e gótico”.

