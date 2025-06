Morre famosa atriz de ‘Desperate Housewives’ e ‘Glee’

A indústria do entretenimento está se despedindo de uma grande atriz vencedora do Emmy, que atuou em produções como “Desperate Housewives”, “Glee” e “Young Sheldon”. Apesar de sua morte, seu legado permanecerá vivo por meio de suas atuações, como observou seu marido: “Os Estados Unidos perderam uma de suas atrizes mais queridas”.

A morte de Valerie Mahaffey, aos 71 anos, foi anunciada na sexta-feira, 30 de maio de 2025, por seu assessor de imprensa. Seu marido, o ator Joseph Kell, não escondeu a dor, dedicando algumas palavras a ela: “Perdi o amor da minha vida e os Estados Unidos perderam uma de suas atrizes mais queridas. Sentiremos sua falta.”

Enquanto isso, sua filha, Alice Ziolkoski, enfatizou o quanto Valerie fará falta em sua vida: “Não tenho palavras para expressar isso agora. O câncer é horrível. Vou te procurar em todos os momentos felizes da minha vida. Sei que você estará lá, sei que nos veremos novamente algum dia. Eu te amo infinitamente.”

Do que Valerie Mahaffey, atriz de “Desperate Housewives”, morreu?

Como sua filha Alice Ziolkoski afirmou, Valerie Mahaffey faleceu aos 71 anos após uma dura batalha contra um câncer agressivo que enfraqueceu seu corpo e, por fim, tirou sua vida.

No entanto, Mahaffey será lembrada por seus papéis em grandes produções. Ela não apenas se destacou como atriz de televisão, mas também demonstrou suas habilidades no teatro e no cinema, aparecendo na novela “The Doctors” há mais de 45 anos, fato que destaca claramente sua importância na indústria do entretenimento.

Entre seus trabalhos mais notáveis ​​estão “Glee”, “Desperate Housewives”, “Young Sheldon”, “The Powers That Be”, “Big Sky”, “Seinfeld”, “Wings” e “ER”; além de filmes como “Sully”, ao lado de Tom Hanks, e “French Exit”, com Michelle Pfeiffer. O prêmio Emmy que ela ganhou foi por sua atuação como Eve em ‘Northern Exposure’.