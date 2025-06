Esta é a minissérie mais viciante do momento que você vai devorar em um único dia

Na era do streaming, as minisséries se tornaram um dos formatos mais irresistíveis para maratonas de fim de semana. O motivo? Elas são curtas, intensas e projetadas para prender a atenção do começo ao fim sem prolongar a história desnecessariamente. Não importa se têm apenas quatro ou seis episódios: quando a trama é forte e as reviravoltas são bem pensadas, o resultado é uma bomba emocional impossível de largar. E é exatamente isso que ‘Playing Nice’, a nova minissérie britânica que está bombando no Movistar Plus+, consegue.

Baseada no romance do mesmo título, de J.P. Delaney, esta ficção levanta uma questão de gelar o sangue de qualquer pai: o que você faria se um dia alguém batesse à sua porta alegando ser o verdadeiro pai do seu filho? A partir daí, o que parecia um drama familiar se transforma em um thriller psicológico cheio de tensão, segredos e dilemas éticos que farão você questionar tudo.

Sobre o que é a série?

Série 'Playing Nice' Uma minissérie de somente 4 episódios (Movistar+)

A história acompanha Pete (James Norton) e Maddie (Niamh Algar), um casal que vive na tranquila região da Cornualha com seu filho pequeno, Theo. Ela é chef em um restaurante sofisticado, enquanto ele trabalha como jardineiro e ex-jornalista. Eles levam uma vida simples e feliz, com altos e baixos financeiros... até que um dia recebem uma notícia devastadora: o hospital onde Theo nasceu cometeu um erro, e seu filho foi trocado pelo de outro casal.

Este outro casal, os Lamberts, é o completo oposto dos Rileys: ricos, influentes e com um estilo de vida mais elitista. Interpretados por James McArdle (Mare of Easttown) e Jessica Brown Findlay (Downton Abbey), Lucy e Miles entram na vida dos protagonistas para reivindicar seu lugar na história... e não exatamente com boas intenções.

O que começa como um drama íntimo sobre o impacto desse erro rapidamente se transforma em uma batalha jurídica e emocional, onde as linhas entre o certo e o errado se tornam cada vez mais tênues. À medida que a série avança, verdades sombrias, manipulação psicológica e uma ameaça cada vez mais real são reveladas: Miles não está disposto a deixar Pete e Maddie criarem nenhum dos filhos.

O sucesso de ’Playing Nice’

Série 'Playing Nice' Uma minissérie de somente 4 episódios (Movistar+)

Embora ‘Playing Nice’ tenha recebido críticas mistas no Reino Unido, ninguém pode negar que tem todos os ingredientes para ser um gancho: um ponto de partida poderoso, atores fortes, conflitos morais extremos e uma produção cinematográfica eficaz que mantém a tensão. Embora não alcance a qualidade técnica de outras joias britânicas como Adolescence, a verdade é que sua capacidade de perturbar e envolver é poderosa.

Sim, algumas pessoas o descrevem como um “filme de TV arrastado”, com momentos forçados e reviravoltas exageradas. Mas mesmo que não seja perfeito, Two Families é uma daquelas séries que você pode maratonar, episódio após episódio, se perguntando até onde a loucura humana irá para proteger uma criança... mesmo que não seja a sua.

E essa, no fim das contas, é a magia das minisséries bem executadas: elas cativam, emocionam e fazem você pensar, tudo em menos de cinco horas.