As 5 séries de junho que prometem ser tão épicas que com certeza chegam ao top 10 da Netflix

Junho começou com tudo na Netflix, e os fãs de séries não poderiam estar mais animados. Com o retorno de algumas das produções mais assistidas da plataforma e novidades que prometem ser um sucesso, este mês foi feito para nos manter grudados na tela. A programação de junho oferecerá drama, ação, traição e emoções intensas que, sem dúvida, entrarão para o Top 10 global. Abaixo, contamos quais 5 séries você deve marcar na sua agenda, porque, alerta de spoiler: todas parecem ser maratonas imperdíveis.

Ginny & Georgia – Temporada 3

Séries Estas são as séries que chegam à Netflix em junho (Netflix)

A terceira temporada de ‘Ginny & Georgia’ chega em 5 de junho, e os riscos nunca foram tão altos. Georgia, a charmosa, porém perigosa matriarca de Miller, foi presa justamente quando tudo parecia finalmente se encaixar. Agora, com um julgamento por assassinato se aproximando e uma tornozeleira que limita mais do que apenas sua mobilidade, Georgia precisa enfrentar inimigos novos e antigos. Enquanto isso, Ginny e Austin tentam sobreviver em meio ao caos emocional e às mentiras que ameaçam destruir tudo. Esta temporada promete mais intensidade, reviravoltas inesperadas e uma dose de drama que se tornará viciante.

Rosario Tijeras – Temporada 4

Bárbara de Regil em 'Rosario Tijeras' | (TV Azteca / Sony Pictures Televisión / Teleset)

Em 18 de junho, a quarta temporada de ‘Rosario Tijeras’, uma série que marcou uma geração, chega à Netflix. Este novo capítulo não gira em torno de Rosario, mas sim de sua filha Ruby, que vive atormentada pela lembrança da mãe. Quando sua vida toma um rumo sombrio, verdades ocultas são reveladas, abalando tudo o que ela pensava saber. O retorno desta história cheia de ação, dor e redenção, promete cativar tanto os fãs de longa data quanto os que ainda não conhecem o fenômeno.

Round 6 – Temporada 3

'Round 6 - Temporada 3' Foto: Instagram @squidgamenetflix

A série sul-coreana recordista retorna com sua terceira (e última) temporada. O Jogador 456 retorna com sede de justiça e uma missão clara: confrontar o sistema por trás do jogo. Entre novos julgamentos letais, alianças inesperadas e traições ainda mais profundas, ‘Round 6′ eleva o nível com uma narrativa carregada de tensão emocional. A Frente continua seus planos sinistros, enquanto os personagens são levados ao limite. O resultado? Uma temporada que pode se tornar a mais chocante da série.

FUBAR – 2ª Temporada

Séries Estas são as séries que chegam à Netflix em junho (Netflix)

Em 12 de junho, Arnold Schwarzenegger retorna como Luke no segundo filme desta comédia de ação que surpreendeu a todos. Desta vez, Luke, Emma e a equipe precisam neutralizar uma ameaça global orquestrada por um novo personagem misterioso que pode mudar completamente o jogo. Além disso, a adição de Carrie-Anne Moss ao elenco promete adicionar uma camada extra de adrenalina e estilo a esta série que combina humor, ação e drama familiar como poucas.

Olympo – Estreia

Séries Estas são as séries que chegam à Netflix em junho (Netflix)

Entre as novidades mais intrigantes de junho está ‘Olympo’, uma série espanhola ambientada no Centro de Alto Rendimento dos Pirineus, onde treinam os melhores jovens atletas do país. A história acompanha Amaia, capitã da equipe de natação artística, que vê seu mundo ruir quando sua companheira de equipe, Nuria, a supera. Em sua luta para se manter no topo, Amaia descobrirá práticas obscuras que desafiam a ética esportiva. Esta série mistura tensão psicológica, dilemas morais e drama juvenil, tudo com uma pegada de suspense competitivo que a torna uma das principais escolhas do mês.