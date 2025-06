A aclamada série coreana que acaba de chegar e já é a nova joia da Netflix: está conquistando o mundo

Um dos países que mais contribui para o catálogo de filmes, documentários, séries e minisséries da Netflix, e que vem ganhando cada vez mais adeptos, é a Coreia do Sul. Nesse momento, as produções daquela nação foram crescendo dentro do referido serviço de streaming, consolidando-o como um dos mais fortes do mundo.

E um exemplo disso é uma nova série que chegou na plataforma e rapidamente entrou para o top 10 das séries mais assistidas.

Nossa Seul desconhecida

Esta produção de 12 episódios irá ao ar na TVN em seu país, e um novo episódio será adicionado ao serviço de streaming a cada semana.

Nossa Seul Desconhecida (TVN / Netflix)

“Duas irmãs gêmeas, completamente opostas, decidem trocar de identidade em meio a lutas pessoais e embarcam em uma jornada para redescobrir a vida e o amor.”

É assim que a Netflix descreve esta série, que foi comparada pelos usuários ao popular filme dos anos 90 “Operação Cupido”.

A produção foi criada por Park Shin-woo, Nam Gunn e Kang Lee, foi lançada este ano e rapidamente se tornou o serviço de streaming mais assistido em vários países.

O elenco inclui nomes como Park Bo-young, Park Jin-young, Ryu Kyung-soo, Im Chul-soo, Kim Sun-young e Yoo Yoo-jin.

Então, se você é fã de K-dramas, produções coreanas ou séries dramáticas, ‘Nossa Seul Desconhecida’ é uma das melhores maneiras de aproveitar a Netflix e relembrar como era assistir episódio após episódio toda semana.