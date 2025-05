“Nascida para brilhar”: vídeo da nova Hermione na série Harry Potter ressurge e impressiona a todos com seu talento

Uma nova era em Hogwarts começou e, com ela, uma atriz que promete conquistar o mundo mágico e além: Arabella Stanton, a jovem atriz britânica que interpretará Hermione Granger na aguardada série Harry Potter produzida pela HBO. Embora a estreia ainda esteja a meses de distância, um vídeo recuperado de sua infância emocionou os fãs e reacendeu a chama da nostalgia: nele, Arabella não apenas demonstra que nasceu para ser Hermione, como também deixa claro que sua conexão com a personagem é quase mágica.

O novo elenco da série de Harry Potter está sendo revelado (HBO)

Um vídeo que confirma: ela nasceu para ser Hermione

O clipe, que circula online há alguns dias, mostra Arabella, com apenas 7 anos, recitando cenas inteiras de Hermione de memória, com uma paixão e precisão que deixou os fãs de Potter sem palavras. No vídeo, ela não só acerta o tom, mas também usa os mesmos gestos e inflexões da personagem interpretada por Emma Watson.

O vídeo é apenas uma amostra do que está por vir, e se algo ficou claro, é que essa jovem atriz não foi escolhida aleatoriamente. “Emma era nossa Hermione, mas Arabella… Arabella nasceu para ser.” “Arabella afirmou ser Hermione e conseguiu.” “Protejam essa garota a todo custo...ela é a própria Hermione Granger”, disseram internautas. “Quem tirou a Hermione Granger dos livros? Foi ela, mano.”

Essa descoberta foi um choque emocional para os fãs da saga, que veem em Stanton uma espécie de “profecia cumprida”. E como se o destino tivesse planejado, Arabella não só tem talento: ela também é incrivelmente parecida com o esboço original de Hermione que J.K. Rowling criou. Rowling desenhou anos atrás, com cabelos rebeldes, uma expressão determinada e uma energia contagiante.

Uma nova Emma Watson? As semelhanças são impressionantes

Com apenas 11 anos, Arabella já tem uma carreira teatral em ascensão. Ela interpretou Matilda em Matilda the Musical no West End e a narradora em Starlight Express, onde também se destacou por sua voz e presença de palco. Mas além de seu currículo impressionante, há paralelos pessoais com Emma Watson que fazem esta história parecer saída diretamente do Beco Diagonal: ambas foram escaladas para interpretar Hermione aos 10 anos, ambas fizeram sua estreia no teatro e, curiosamente, ambas compartilham a paixão pelo hóquei em campo, um esporte que Emma confessou ter lhe dado disciplina e foco em sua carreira.

A emoção de ver Arabella na tela foi intensificada não apenas por sua semelhança física ou seu currículo, mas por algo mais profundo: a autenticidade com que ela vive Hermione mesmo fora das câmeras. Em entrevistas, seus professores e familiares dizem que desde jovem ela era uma garota “inteligente, curiosa e um tanto mandona”, características que combinam perfeitamente com a icônica bruxa da Grifinória.

Com estreia nas telas marcada para 2026, o mundo mágico de Harry Potter está se preparando para receber uma nova geração de heróis, liderados por Dominic McLaughlin (Harry), Alastair Stout (Ron) e, claro, Arabella Stanton como a Hermione que todos estavam esperando.