Atriz e modelo famosa vende água de banho: veja o preço e data de lançamento

Sydney Sweeney, a atriz e modelo americana conhecida por seu papel em ‘Euphoria’, anunciou um novo projeto que chamou a atenção do mundo: ela venderá sabão feito com a água do seu banho.

De acordo com uma publicação da própria jovem de 27 anos, o produto, chamado “Sydney’s Bathwater Bliss”, será lançado em 6 de junho. O sabonete, feito com a água do banho original dela, será vendido por US$ 8 a barra, com uma edição limitada de 5.000 unidades, gerando uma mistura de fascínio e controvérsia nas redes sociais.

Sweeney colaborou com a Dr. Squatch, uma marca de sabonete natural, para criar este produto exclusivo: “Quando seus fãs começam a pedir sua água de banho, você pode ignorar ou fazer um sabonete Dr. Squatch”, brincou a atriz em uma entrevista à GQ.

O sabonete, que inclui ingredientes como extrato de casca de pinheiro, manteiga de karité e areia, promete um aroma “masculino” com notas de pinho, musgo e abeto, refletindo as raízes de Sweeney no noroeste do Pacífico. Além disso, cada barra virá com um certificado confirmando sua autenticidade, garantindo aos compradores que ela contém água de banho de verdade.

Apesar das críticas mistas, a demanda inicial sugere que o produto pode ser um sucesso, com 100 barras distribuídas como brindes. O lançamento coincide com uma tendência de celebridades monetizarem aspectos pessoais, como Gwyneth Paltrow com Goop.

Sweeney, 27, provou ser uma estrategista de marketing, alavancando sua imagem de símbolo sexual para criar buzz: “É um sabonete, não um fetiche”, ela esclareceu no Instagram, tentando normalizar a ideia.