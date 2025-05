Netflix: a chocante minissérie de três partes baseada em uma terrível história real que chocou o mundo

‘Caso Arquivado: os Assassinatos do Tylenol’

Toda semana, novos filmes, séries, minisséries e documentários são lançados na Netflix, com a esperança de se tornarem os próximos grandes sucessos da plataforma e entrarem para a lista dos 10 mais assistidos.

É exatamente isso que uma produção de apenas três episódios está conseguindo, e está cativando todos os espectadores.

Caso não resolvido: os assassinatos do Tylenol

Esta é uma minissérie que estreou recentemente no serviço de streaming e rapidamente entrou no top 10 das séries mais assistidas.

Caso Arquivado: os Assassinatos do Tylenol (Netflix)

“Uma emocionante série documental em três partes que explora o crime que abalou a confiança do público americano na segurança de produtos de marca.”

Em 1992, em Chicago, pelo menos sete pessoas morreram após ingerir cápsulas de analgésico Tylenol com cianeto, gerando pânico generalizado e levando a uma das maiores investigações criminais da história dos EUA. Seriam essas mortes obra de um único gênio do crime ou o bode expiatório de uma conspiração ainda mais sombria? Esta série reabre o caso que transformou o medicamento mais vendido do mundo em um símbolo de horror e mudou para sempre a imagem inofensiva dos medicamentos de venda livre.

É assim que a plataforma descreve esta produção chocante dirigida por Yotam Guendelman e Ari Pines, baseada em um evento que chocou o mundo.

Cada episódio da minissérie tem aproximadamente 40 minutos de duração, então você pode assisti-lo em apenas algumas horas.

A produção também foi aplaudida pela crítica. Karina Adelgaard, do Heaven of Horror, observou que “o filme é bem feito e tenta cobrir o caso de vários ângulos”. Enquanto isso, Joel Keller, do Decider, observou que “é uma boa recapitulação de um caso cujo impacto foi definitivamente esquecido nas décadas seguintes”.

Então, se você gosta de documentários ou minisséries curtas baseadas em eventos reais, ‘Caso Arquivado: os Assassinatos do Tylenol’ é uma ótima alternativa para assistir na Netflix.