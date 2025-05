Lindsay Lohan nega cirurgia plástica e revela a verdade por trás de suas chocantes mudanças faciais

A mudança dramática no rosto de Lindsay Lohan causou comoção entre o público, que esperava descobrir o segredo da atriz, que parecia ter descoberto a fórmula da “eterna juventude”.

Já faz alguns anos que a atriz de ‘Operação Cupido’ reapareceu radiante, sem nenhum traço do que um dia foi, e depois de enfrentar um passado sombrio, ela agora parece recuperada e feliz com seu filho e seu marido Bader Shammas, com quem mora em Dubai.

A mudança evidente no rosto de Lindsay Lohan provocou uma onda de especulações, sendo o tratamento “Sculptra” o mais proeminente. No entanto, alguns afirmam que ela pode ter passado por algum tipo de cirurgia estética que a teria ajudado a parecer radiante e muito mais jovem do que antes.

Por isso, durante uma entrevista à ELLE, a atriz compartilhou seu segredo de beleza mais bem guardado, revelando que foi um suco que conseguiu essa mudança em seu rosto, deixando-a com uma aparência anos mais jovem e com uma pele saudável e revitalizada.

Lindsay Lohan revelou seu segredo de beleza para parecer mais jovem

Em entrevista à ELLE, Lindsay Lohan negou categoricamente ter passado por qualquer tipo de cirurgia plástica para exibir a mudança que agora ostenta em seu rosto, que nada mais foi do que uma mudança em seus hábitos alimentares e estilo de vida que acabaram fazendo a atriz brilhar.

Para acabar com as especulações sobre sua rotina de beleza, a atriz compartilhou alguns dos ingredientes do suco que ela toma religiosamente todas as manhãs: “Eu bebo esse suco todas as manhãs. É como cenoura, gengibre, limão, azeite e maçã.”

Além disso, a estrela observou que adiciona chá verde e vegetais como beterraba em conserva a quase tudo que come, assim como uma dose diária de sementes de chia e bebe bastante água.

Por outro lado, tanto Lindsay Lohan quanto seu assessor aproveitaram a oportunidade para negar qualquer procedimento estético: “Assim que ela parece diferente, presumem que ela fez cirurgia no rosto. É tão barato”, ao que a atriz respondeu brincando: “Eu me pergunto: quando? Quanto tempo? De onde?”

Lindsay Lohan compartilhou sua rotina de cuidados com a pele

No entanto, ela confessou que, embora não tenha feito nenhuma cirurgia, já usou Botox em algumas ocasiões, como qualquer pessoa.

Após fazer essas revelações, a mãe de Luai detalhou sua rotina de cuidados com a pele, fazendo do frio seu melhor aliado. Todas as manhãs, ela aplica água gelada no rosto e depois coloca adesivos para reduzir o inchaço sob os olhos. Depois, ela aplica o creme calmante Redness Expert da Avène ou a fórmula Tolerance Control: “Eu adoro porque é leve e hidratante, e não é muito oleoso.”

Por fim, Lindsay Lohan compartilhou a importância de visitar um dermatologista, neste caso, a renomada Dra. Radmila Lukian, em Dubai, com quem ela tem uma grande amizade: “Confiança e segurança são a base do nosso relacionamento”.