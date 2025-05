Estas são as 5 séries mais impactantes da Netflix que chegaram ao Top 10: você precisa assisti-las agora

A Netflix provou ser uma titã quando se trata de contar histórias que cativam desde o primeiro minuto. Sejam thrillers psicológicos, dramas familiares disfarçados de sátiras surreais, séries juvenis carregadas de emoção ou retornos muito aguardados após anos de espera, a plataforma adotou com sucesso uma mistura de gêneros que refletem a complexidade humana e as obsessões do nosso tempo.

ANÚNCIO

Essas cinco séries não só conquistaram o Top 10 global, como também se tornaram fenômenos culturais sobre os quais todo mundo está falando. Se você está procurando sua próxima grande obsessão, é isso.

‘Sereias’: O fenômeno perturbador do momento

Series Una de las series más populares del momento (Netflix)

Com apenas cinco episódios, ‘Sereias’ conseguiu o que muitas séries almejam: criar seu próprio universo sedutor e perturbador. A história acompanha Devon (Meghann Fahy), recém-libertada da prisão, que procura sua irmã desaparecida, Simone (Milly Alcock), em uma ilha exclusiva onde nada é o que parece. Sob a tutela de Michaela Kell (uma brilhante Julianne Moore), Simone adotou uma nova identidade em um mundo de vestidos em tons pastéis, faróis góticos e rituais estranhos.

Entre metáforas mitológicas, críticas à elite e diálogos afiados, ‘Sereias’ levanta uma questão que irá assombrá-lo muito depois do fim: o que estamos dispostos a sacrificar para esquecer o passado? Uma mistura perfeita de drama, sátira e terror moderno que se tornou a série mais comentada da temporada.

‘Para sempre’: amor adolescente com alma e profundidade

Forever Las mejores series de Netflix (Netflix)

Baseado no romance homônimo de Judy Blume, Forever é muito mais do que uma história de primeiro amor. Produzida por Mara Brock Akil, a série acompanha Keisha e Justin, dois adolescentes afro-americanos que vivenciam o turbilhão emocional de serem os primeiros amores um do outro. Ao longo de oito episódios sensíveis, a série aborda o despertar sexual, a identidade e os silêncios que nos moldam.

Com um tom intimista e uma cinematografia que lembra o cinema indie dos anos 2000, ‘Para sempre’ é uma carta de amor às emoções puras e confusas da adolescência. Ideal para quem ainda acredita no poder de uma história honesta e sem filtros.

‘Adolescência’: o lado sombrio de crescer na era digital

Adolescent Stephen Graham protagoniza este thriller británico que se desarrolla en tiempo real. (Netflix)

Cru, intenso e profundamente atual, Adolescência retrata as consequências devastadoras do bullying e da radicalização juvenil. Jamie, um garoto de 13 anos, é acusado de assassinar um colega de classe. O que se segue é uma jornada psicológica envolvendo sua família, terapeutas e o sistema judiciário, tudo narrado com tensão constante e uma encenação quase documental.

ANÚNCIO

Mais do que uma série, ‘Adolescência’ é um alerta sobre os perigos da internet, do isolamento adolescente e da violência que cresce no silêncio. Um drama britânico que deixa você desconfortável, te agita e te força a olhar para onde muitas vezes você não quer.

‘Black Mirror’ (7ª temporada): O futuro distópico é mais relevante do que nunca

‘Black Mirror’ retorna com sua sétima temporada e nos lembra por que é um dos títulos mais icônicos da era do streaming. Esta nova edição inclui a tão esperada sequência de USS Callister e promete expandir o universo interativo com uma continuação de Bandersnatch. Emma Corrin, Will Poulter e Issa Rae lideram um elenco de estrelas.

Cada episódio revisita dilemas éticos e tecnológicos com padrões de produção impecáveis. Se você estiver interessado em explorar as possibilidades (e terrores) do futuro, esta série continua sendo imperdível.

‘You’ (5ª temporada): o final perfeito para um assassino que amamos odiar

You Las mejores series de Netflix (Netflix)

Joe Goldberg está de volta a Nova York, mas não como nos lembramos. Em sua temporada final, ‘You’ retrata Joe como um marido milionário, cercado pela elite de Nova York, tentando apagar seu passado sombrio. No entanto, as aparências enganam e, como esperado, a obsessão e o perigo estão à espreita.

LEIA TAMBÉM:

Sim, é verdade: o clássico Tom e Jerry terá um anime e este é seu primeiro trailer

Esta é a série coreana que você não vai conseguir parar de assistir: está com altos índices de audiência

Minisséries que vão curar seu coração e ajudar a passar momentos difíceis no relacionamento

Com novos personagens, reviravoltas chocantes e uma crítica mordaz à hipocrisia da alta sociedade, esta temporada encerra a vida de Joe com um toque poderoso, moralmente ambíguo e viciante. Ele é um dos personagens mais atraentes da televisão.