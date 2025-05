Vídeo: Justin Bieber faz uma aparição surpresa em um show e preocupa com sua péssima aparência

Depois de se tornar alvo de críticas por seus comentários sobre a capa da Vogue de sua esposa, Justin Bieber está mais uma vez nas manchetes após sua aparição repentina no show de SZA, onde, longe de encantar seus fãs, sua aparência abatida os preocupou, levando-os a suspeitar que ele pudesse estar abusando de substâncias ilegais.

O nome de Justin Bieber tem sido notícia há anos devido às suas polêmicas, mais recentemente pela sua péssima escolha de palavras ao parabenizar Hailey Bieber pela capa da Vogue: “Isso me lembra de quando Hailey e eu tivemos uma grande discussão. Eu disse a ela que ela nunca estaria na capa da Vogue. Eu sei, foi muito rude. Por algum motivo, como me senti desrespeitado, pensei que deveria me vingar.”

Os usuários das redes sociais logo o criticaram, com comentários como: “Objetivo: Defender Justin. Obstáculo: Justin”, “Apenas parabenizá-la”, “Havia mil outras maneiras de parabenizá-la pela capa da Vogue”, “Ele ficou triste por estar errado?” “Ele odeia a esposa, caso contrário não teria dito isso” e “Imagine contar para o mundo inteiro que você é um péssimo marido”.

Justin Bieber aparece no show da SZA e faz soar o alarme

Após a polêmica, Justin Bieber fez uma aparição surpresa no show de SZA como parte de sua turnê atual. Ambos cantaram ‘Snooze’, uma das músicas mais populares da cantora, porém, em vez de elogios, o público não perdeu a aparição do canadense e o beijo que ele deu na mão de SZA, então fizeram comentários como:

“Justin não sabe o que fazer para que sua esposa o deixe”, “Justin me lembra Liam Payne naquele estado”, “Ele nem sabe onde estava, é óbvio que ele não está bem”, “Justin parece apaixonado por qualquer pessoa, menos pela esposa”, “É um péssimo dia para ser Hailey Bieber, não importa quando você leia isso”, “Mande-o internar” e “Ele tratou aquela mulher melhor em três segundos do que tratou sua esposa publicamente em todos os anos que eles ficaram juntos”.