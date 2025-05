A boneca diabólica Annabelle está perdida? É o que dizem

Annabelle, a icônica boneca Raggedy Ann associada aos filmes de terror e paranormais, está de volta às notícias após rumores sobre seu suposto desaparecimento após sua visita a Nova Orleans.

ANÚNCIO

Até as redes sociais indicaram que ele não está mais no Museu Oculto Warren.

As especulações surgiram durante sua participação na turnê Devils on the Run, organizada pela New England Society for Psychical Research (NESPR).

Rumores sobre o desaparecimento de Annabelle durante a turnê “Devils on the Run”

Durante o mês de maio, a boneca, que supostamente está “possuída por um demônio”, fez uma parada em Nova Orleans como parte da excursão esotérica.

Foi então que alguns visitantes alegaram não ter visto Annabelle em uma apresentação na Louisiana, o que gerou alarme nas redes sociais.

Os rumores se intensificaram depois que um incêndio no Nottoway Resort, em White Castle, alimentou teorias sobre atividades sobrenaturais ligadas à boneca.

NESPR e Dan Rivera negam o desaparecimento da boneca Annabelle

A NESPR agiu rapidamente para desmascarar as teorias.

ANÚNCIO

O investigador principal Dan Rivera postou um vídeo no TikTok para esclarecer o paradeiro de Annabelle.

“Estou no museu agora e quero mostrar a vocês que Annabelle ainda está aqui, no museu ocultista dos Warrens”, disse Rivera em um vídeo do TikTok. “Vamos entrar e dar uma olhada.”

No vídeo, Rivera mostra a clássica vitrine de madeira onde a boneca é guardada.

“Annabelle não está desaparecida, e certamente não em Chicago”, disse ele.

Ele também confirmou que Annabelle fará parte da Rock Island Roadhouse Esoteric Expo 2025, programada para 4 de outubro em Rock Island, Illinois.

NESPR confirma no Facebook: “Annabelle NÃO foi roubada”

Por meio de sua conta oficial no Facebook, a NESPR reforçou a mensagem com uma declaração clara:

“É um boato. Annabelle NÃO foi roubada. A boneca permanece em segurança em seu lugar, no museu oculto dos Warren.”

Rumores semelhantes sobre Annabelle se tornaram virais em 2020

Não é a primeira vez que a figura paranormal mais famosa do cinema gera polêmica. Em 2020, Tony Spera, genro de Ed e Lorraine Warren, também negou o suposto desaparecimento dela por meio do canal da família no YouTube.

“Quero te contar uma coisa”, disse Tony Spera. “Não sei se você gosta disso ou não, mas Annabelle não escapou.”

“Annabelle está aqui. Ela não foi a lugar nenhum. Ela não voou de primeira classe nem saiu para ver o namorado”, brincou ele. “Eu ficaria preocupado se ele realmente tivesse desaparecido, porque não é um objeto com o qual você possa brincar.”

A origem da boneca Annabelle e seu legado nos filmes de terror

A história de Annabelle começou em 1970, quando uma estudante universitária pediu ajuda aos Warrens depois de perceber que a boneca apresentava um comportamento perturbador. Ed e Lorraine determinaram que ela estava “possuída por um demônio” se passando pelo espírito de uma criança falecida.

LEIA TAMBÉM:

O detalhe oculto que revela a verdade por trás da surpreendente mudança de visual de Angelina Jolie

“Já não existem cavalheiros como ele”: Keanu Reeves socorre Ana de Armas e derrete a internet com gesto

O que significa que ‘Solo Leveling’ ser o Anime do Ano no Crunchyroll Awards?

Desde então, Annabelle se tornou um ícone do cinema de terror. Ele apareceu pela primeira vez em Invocação do Mal e mais tarde estrelou sua própria saga: