Uma espanhola teria conquistado Tom Cruise, ele se esqueceu de Ana de Armas?

Desde que foram vistos juntos em um jantar íntimo em Londres em Fevereiro, no Dia dos Namorados, os rumores sobre um possível romance entre Ana de Armas e Tom Cruise não pararam. A química entre os dois, somada aos inúmeros encontros que tiveram em diferentes países desde então, gerou uma onda de especulação na imprensa e entre fãs ao redor do mundo.

No entanto, de Armas deixou claro que o relacionamento é exclusivamente profissional: “Definitivamente, estamos trabalhando em muitas coisas. Não é apenas um projeto, mas vários, com Doug Liman, Christopher McQuarrie e, claro, Tom. E estou muito animada”, disse ela.

Agora, uma mulher pode ter roubado o coração de Tom Cruise.

O gesto que gerou rumores: Tom Cruise e Angela Mármol em Cannes

Durante a pré-estreia de ‘Missão: Impossível: Julgamento Final’, Tom Cruise não só brilhou por seu papel principal neste aguardado filme, mas também por um gesto que não passou despercebido: sua atenção especial para com a influenciadora espanhola Ángela Mármol.

Em um vídeo que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, Cruise é visto ajudando Mármol a ficar em frente às câmeras, parecendo próximo, protetor e claramente nervoso. A interação foi incomum, e muitos notaram que havia algo incomum na linguagem corporal do ator — uma mistura de timidez e excitação.

“Vou encontrar Tom Cruise e não sei o que dizer”, compartilhou Angela em um vídeo em sua conta no TikTok antes do evento, sem imaginar que o próprio Tom também demonstraria sinais de nervosismo. No momento da saudação, ela usava um vestido preto com uma fenda pronunciada na perna que não passou despercebida, e o que aconteceu em seguida só alimentou ainda mais as especulações.

Como visto no clipe, Tom não apenas trocou palavras com a jovem, mas também fez um gesto que surpreendeu a todos. Depois que Angela se desculpou pelo seu inglês, o ator respondeu com um sorriso: “Desculpe pelo meu espanhol”. Ele acrescentou educadamente: “Você não precisa se desculpar, (seu inglês) é melhor que meu espanhol”.

Quem é Angela Mármol, a influenciadora que deixou Cruise nervoso?

Com mais de 7,6 milhões de seguidores no TikTok, Ángela Mármol é uma das criadoras de conteúdo mais influentes da Espanha. Aos 22 anos, ela construiu uma carreira sólida no mundo digital, abordando temas como saúde mental, tendências e estilo de vida.

No entanto, não é comum vê-la em eventos dessa magnitude, o que tornou sua presença no tapete vermelho de Cannes ao lado de uma figura como Cruise ainda mais marcante.

Nas redes sociais, os comentários foram imediatos: “A missão impossível era deixar Tom Cruise nervoso e Angela conseguiu”, “Esse olhar o entregou completamente!” e “Com esse, ele já esqueceu da Ana de Armas” foram algumas das mensagens que inundaram as plataformas.