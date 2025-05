O detalhe oculto que revela a verdade por trás da surpreendente mudança de visual de Angelina Jolie

Não há dúvidas de que uma das estrelas de Hollywood mais reconhecidas e com mais conhecimento da mídia é Angelina Jolie. A atriz e cineasta é uma das mulheres mais fortes da indústria há décadas, e cada passo que ela dá é acompanhado pela imprensa internacional e pelas mídias sociais.

Angelina Jolie faz seu retorno em Cannes e rouba a cena

A atriz, que atualmente tem 49 anos, continua relevante como sempre, e isso ficou demonstrado no Festival de Cannes, onde roubou a atenção de todos com sua presença.

E dentro desse contexto, a atriz surpreendeu a todos ao chegar com um novo visual, em linha com os últimos meses, onde ela vem variando, principalmente na cor dos cabelos.

Angelina Jolie CANNES, FRANÇA - 16 DE MAIO: Angelina Jolie comparece ao tapete vermelho "Eddington" no 78º Festival de Cinema de Cannes, no Palais des Festivals, em 16 de maio de 2025 em Cannes, França (Photo by Kristy Sparow/Getty Images) (Kristy Sparow/Getty Images)

Na ocasião, Jolie apareceu em solo francês com o cabelo loiro mais claro e descolorido, o que gerou diversas reações nas redes sociais.

Redes sociais reagem ao novo estilo da atriz

De acordo com o Brightside, enquanto a grande maioria aplaudiu o visual da atriz, outros teorizaram sobre os motivos pelos quais ela mudou a cor do cabelo, e vários acreditam que ela está clareando o cabelo para disfarçar seus cabelos grisalhos de forma mais natural.

Angelina Jolie CANNES, FRANÇA - 16 DE MAIO: Angelina Jolie comparece ao tapete vermelho "Eddington" no 78º Festival de Cinema de Cannes, no Palais des Festivals, em 16 de maio de 2025 em Cannes, França. (Photo by Gisela Schober/Getty Images) (Gisela Schober/Getty Images)

Essa situação gerou diversas reações nas redes sociais. “Isso é diferente para ela! Eu adoro, só que parece desbotado. Eu ainda quero que ela recupere o cabelo escuro, mas digo isso porque também estou considerando um loiro mais claro para disfarçar meus fios grisalhos... então eu me identifico com ela, rs” ou “Eu tenho o mesmo cabelo para cobrir meus fios grisalhos, e sei que não me favorece, mas significa que só preciso retocar a cada 5 meses. Eu realmente não me importo se outras pessoas não gostam do meu cabelo; eu gosto, e tenho certeza de que ela faz o que gosta”, foram alguns dos comentários.

Vale ressaltar que, após estrelar o filme “Maria” em 2024, Angelina Jolie deve repetir seu papel na terceira parte de “Malévola” este ano e estrelar ao lado de Halle Berry o suspense “Maude v Maude”.