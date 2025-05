“Já não existem cavalheiros como ele”: Keanu Reeves socorre Ana de Armas e derrete a internet com gesto

Keanu Reeves não é apenas uma lenda dos filmes de ação, ele também é um dos poucos atores que, a cada passo fora do set, reafirma seu status como o cavalheiro mais amado de Hollywood. Seu carisma, humildade genuína e coração generoso fizeram dele uma figura quase mítica, tanto na tela quanto na vida real. E durante o tapete vermelho da estreia mundial de ‘Ballerina’, ela mais uma vez deu ao mundo um momento que resume sua perfeição.

E um gesto discreto, que não exigiu palavras, conquistou a Internet.

O herói da noite

Em meio a uma noite chamativa e emocionante em Londres, Ana de Armas deslumbrou o público com um vestido prateado com detalhes em penas.

No entanto, o vento começou a soprar contra ela, jogando seus cabelos justamente quando ela mais precisava estar impecável diante das câmeras. Foi então que Keanu Reeves, sem dizer nada e com a naturalidade de quem não busca os holofotes, mudou de lado para bloquear os estouros e permitir que ela posasse em paz.

O gesto foi tão simples quanto poderoso, e foi o suficiente para desencadear uma onda de admiração nas redes sociais. Comentários como “Keanu Reeves é tudo o que há de certo neste mundo”, “esse homem deveria ser clonado” e “eu o amo, sempre um cavalheiro” inundaram as plataformas. Sua atitude foi celebrada como um exemplo de empatia, camaradagem e elegância, qualidades que sempre definiram sua carreira.

Ana de Armas faz muitos elogios a Keanu Reeves

Durante sua visita ao The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Ana de Armas compartilhou detalhes sobre o intenso processo de filmagem de Ballerina. “Levou meses de treinamento extensivo, muito combate e aprendizado de como usar todas as armas que meu personagem empunha”, disse ele. O que parecia um trabalho concluído acabou ficando apenas pela metade: “Tivemos que aprender o resto no set, enquanto filmávamos.”

A atriz, que interpreta Eve Macarro — uma dançarina treinada desde a infância para se tornar uma assassina — também falou sobre como foi compartilhar uma cena de luta com Reeves. “Ele é um profissional, ama o que faz e é super generoso. Ele te dá espaço, se afasta e nunca impõe nada. Mas quando você está pronta... aí ele vem te buscar”, disse ela, rindo.

Os dois atores já haviam trabalhado juntos, mas A Bailarina marcou um reencontro significativo, agora em um dos universos de ação mais aclamados do cinema recente.

Uma nova heroína para o universo de John Wick

Dirigido por Len Wiseman e escrito por Shay Hatten, Ballerina é o quinto filme do universo John Wick e se passa entre os eventos do terceiro e quarto filmes. Ana de Armas assume o papel de Eva, uma personagem que apareceu brevemente em Parabellum, agora o foco de uma história de vingança, violência estilizada e justiça no estilo balé.

Embora o filme ainda esteja sob embargo da crítica, as primeiras reações apontam para uma experiência explosiva e cheia de ação, com sequências meticulosamente coreografadas e uma protagonista que entrega tudo. E se na tela é Ana de Armas quem desfere golpes e atira com precisão, fora das câmeras foi Keanu que, com um único gesto, mais uma vez demonstrou que não precisa de armas nem de diálogos para ser inesquecível.