Com apenas 11 episódios, série coreana já está se consolidando como a melhor do ano

Nos últimos anos, o fenômeno K-drama conquistou públicos no mundo todo. Com tramas viciantes, personagens complexos e produção visual impecável, as séries coreanas encontraram seu lugar nos catálogos de plataformas como Netflix, Viki e agora Disney+. E embora muitos associem o gênero a histórias românticas, a verdade é que os K-dramas de suspense policial estão marcando uma nova era de prestígio na televisão.

Em 2025, ‘Nine Puzzles’ chega como prova irrefutável desse poder. A série, disponível no Disney+, conseguiu em apenas 11 episódios o que muitos dramas não conseguem em 20: se tornar uma obsessão coletiva graças à sua narrativa desconcertante, atmosfera sufocante e atuações memoráveis.

Um quebra-cabeça psicológico que te prende desde a primeira cena

‘Nine Puzzles’ começa com uma premissa poderosa: uma adolescente, Jo I-na (Kim Da-mi), encontra o cadáver de seu tio junto com uma peça de quebra-cabeça. Ela é a única na cena do crime e, portanto, a principal suspeita. Anos depois, já uma brilhante, porém atormentada criminalista, ela retorna ao radar quando uma nova série de assassinatos começa, e a mesma peça aparece em todos eles.

A série, dirigida por Yoon Jong-bin, quebra o molde do típico suspense de serial killer. Não se trata apenas de descobrir quem é o culpado, mas de explorar as lacunas na memória, traumas não resolvidos e a linha tênue entre a vítima e o agressor.

Com uma estrutura narrativa fragmentada, ‘Nine Puzzles’ brinca com tempo, percepção e confiança. Nada é o que parece, e cada capítulo deixa você com uma sensação de desconforto que o obriga a questionar tudo: Quem está mentindo? Quem se lembra errado? E quem manipula a história?

K-drama Este é um dos melhores K-drama no streaming (Moonlight Film)

Os protagonistas são a chave do charme deste k-drama

Parte do charme desta produção está no seu elenco. Kim Da-mi, que vimos anteriormente em Itaewon Class, faz uma performance que é vulnerável e feroz. Sua personagem, Jo I-na, é uma bomba emocional: imprevisível, impulsiva, mas também profundamente ferida. Ao seu lado, Son Suk-ku interpreta o detetive Han-saem, que nunca deixou de suspeitar dela.

A tensão entre eles não é romântica, mas existencial: eles precisam um do outro para resolver o caso, mas cada passo que dão os afasta mais da verdade e os mergulha em um campo minado emocional. A dinâmica entre eles é tão fascinante quanto perturbadora.

K-drama Este é um dos melhores K-drama no streaming (Moonlight Film)

Visualmente, a série se inspira em filmes noir e thrillers psicológicos como ‘Mindhunter’ e ‘Twin Peaks’, com cenários que variam do perturbador ao surreal.

A melhor série coreana do ano?

Com um tom que mistura o introspectivo e o excêntrico, ‘Nine Puzzles’ não busca agradar: ele desafia a pensar, a sentir e, principalmente, a desconfiar. Sua maneira de contar a história é ousada e nada convencional, mas é justamente esse seu maior ponto forte.

E o resultado é um suspense que parece um quebra-cabeça emocional que você não consegue parar de montar, mesmo sabendo que as peças não vão se encaixar facilmente.

Então, se você está procurando sua próxima obsessão, ‘Nine Puzzles’ não é a única opção. É uma experiência. E possivelmente a melhor série coreana do ano. Disponível no Disney+.