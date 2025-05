A intrigante minissérie cheia de ação e vingança que acabou de chegar na Netflix

Toda semana, novos filmes, séries, minisséries e documentários chegam à Netflix do mundo todo e de diversos gêneros, expandindo o catálogo de ofertas do serviço de streaming e almejando se tornarem novos sucessos.

ANÚNCIO

E uma nova produção está conquistando diversos telespectadores, entrando para o top 10 de séries mais assistidas da plataforma.

‘Aposta’: A nova minissérie que conquista a Netflix

‘Aposta’ é uma minissérie de 10 partes, cada uma com aproximadamente 30 minutos de duração, que cativa muita gente.

Aposta Bet. Miku Martineau as Yumeko in Bet. Cr. Ramona Diaconescu/Netflix © 2025 (Courtesy of Netflix)

Acompanha os alunos de um internato de elite onde a habilidade com jogos de azar define a hierarquia escolar. No entanto, a chegada repentina de Yumeko, uma aluna com ares de mistério e talento para jogos de azar, ameaça o poder do Conselho Estudantil. Enquanto isso, a jovem planeja vingança e perturba a ordem institucional estabelecida…

É assim que a plataforma descreve esta produção canadense, que mistura ação, suspense e uma história de vingança.

O elenco inclui nomes como Miku Martineau, Eve Edwards, Aviva Mongillo, Ayo Solanke, Clara Alexandrova, Hunter Cardinal, Anwen O’Driscoll e Rami Khan.

A minissérie, por sua vez, recebeu críticas mistas. Jonathon Wilson, do Ready Steady Cut, observou que “há muita coisa que não funciona, mas o filme é tão cheio de reviravoltas incríveis e ideias divertidas que ainda é fácil de assistir”.

ANÚNCIO

Paolo Kagaoan, do In The Seats, observou que “a atmosfera extravagante pode distrair alguns espectadores, mas para mim os personagens são atraentes o suficiente”.

LEIA TAMBÉM:

Depois de 10 anos, uma questão sem resposta sobre o final de ‘The Last of Us’ é esclarecida

Este é o primeiro anime a vencer no Crunchyroll Anime Awards 2025 e é totalmente merecido

A aclamada minissérie em 5 partes que acaba de chegar na Netflix e é um grande sucesso: viciante!

Então, se você gosta de minisséries ou séries curtas, e obras que contenham mistério e intriga, Bet pode ser uma boa alternativa para assistir na Netflix.