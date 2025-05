‘The Last Of Us’ poderia ter uma quarta temporada? Veja o que seu criador disse

Joel, The Last Of Us

‘The Last of Us’ conquistou a telinha com sua versão da HBO e, à medida que a segunda temporada se aproxima do fim, um caminho mais longo do que o esperado já está à vista. Poderia haver uma quarta temporada? De acordo com o showrunner Craig Mazin, isso não é apenas possível... é praticamente inevitável.

ANÚNCIO

Uma história grande demais para três temporadas

Durante uma entrevista ao Collider, Mazin foi claro: a história que eles planejaram não cabe em apenas três temporadas. “Não há como completar esta narrativa em uma terceira temporada. Espero que consigamos o suficiente para voltar e terminá-la em uma quarta”, comentou.

Isso é consistente com declarações anteriores da HBO, que também indicaram que a série provavelmente terminaria com uma quarta temporada.

E eles não estão pensando apenas em fechar. Mazin revelou que eles já mapearam as temporadas 3 e 4 para evitar erros de continuidade ou decisões que os limitariam no futuro.

“Não queremos dizer: ‘Ah, se aquela pessoa não tivesse usado aquela jaqueta’”, explicou ele, referindo-se ao cuidado que estão tendo com os detalhes narrativos.

Um final de temporada cheio de drama e suspense

A segunda temporada termina neste domingo, 25 de maio, e, segundo Mazin, terminará com um poderoso cliffhanger, um movimento mais tradicional no mundo das séries.

Enquanto a primeira temporada cobriu totalmente os eventos do primeiro jogo, The Last of Us: Part II está sendo adaptado com mais espaço, dividido em várias temporadas. Isso abre portas para reviravoltas mais bruscas e a oportunidade de se aprofundar em arcos emocionais importantes.

ANÚNCIO

Temporada 3: Mais longa, mais espaço e mais surpresas

Embora as filmagens da terceira temporada ainda não tenham começado, Mazin revelou que ela provavelmente será mais longa que a segunda, que tem sete episódios. A primeira temporada teve nove, então poderíamos esperar um número semelhante ou até maior.

“Acho que teremos um pouco mais de espaço lá”, disse Mazin, insinuando que eles podem explorar subtramas ou histórias paralelas, como fizeram no icônico episódio da primeira temporada, “Long, Long Time”.

Uma decisão que eles não conseguiram replicar dessa vez, devido à “bomba narrativa” representada pela morte de um certo personagem-chave, mas que poderia retornar com força total no futuro.

O que está por vir... e o que ainda não foi datado

Dado o ritmo de produção, a terceira temporada provavelmente só chegará em 2027, seguindo a mesma cadência entre a primeira (2023) e a segunda (2025). Então sim, você terá que ser paciente.

Enquanto isso, no universo dos games, a Naughty Dog cancelou The Last of Us Online e agora está se concentrando em uma nova IP chamada Intergalactic: The Heretic Prophet, sobre a qual muito pouco se sabe, mesmo dentro do próprio estúdio.

LEIA TAMBÉM:

5 filmes na Netflix para curar a ferida após uma traição de amizade

Fãs reagem à transformação física de Guillermo del Toro em Cannes

Shakira e Rihanna vão unir forças para música da Copa do Mundo de 2026

Tudo indica que ‘The Last of Us’ ainda tem um longo caminho a percorrer na televisão e, se o nível de qualidade se mantiver, os fãs estarão mais do que dispostos a acompanhar cada passo do caminho. Só não esqueça de reservar um espaço na sua agenda... 2027 pode estar mais perto do que parece.