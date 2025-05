10º aniversário de Dragon Ball Super: novos episódios do mangá revelados

No dia 20 de junho, fará 10 anos da estreia do mangá Dragon Ball Super. Naquela época, Akira Toriyama retornou à arena de suas maiores obras, acompanhado desta vez por um ilustrador brilhante: Toyotaro.

Infelizmente, uma década depois, ficamos sem Akira Toriyama, mas tudo parece permanecer nas mãos de seu discípulo.

A equipe de Dragon Ball tem várias atividades planejadas para o décimo aniversário do mangá Super, mas a estreia de novos episódios não parece ser uma delas.

Segundo o DBS Hype, o que vai acontecer no dia 20 de junho é que haverá uma ilustração especial, em homenagem aos 10 anos de Dragon Ball Super, e outro desenho inédito, porque também marca o sétimo aniversário de Legends.

Má notícia. “Apesar de ser o décimo aniversário, o mangá também estará em hiato na próxima edição”, diz o veículo mencionado, para aqueles que esperam o retorno do mangá.

Onde estamos em Dragon Ball Super?

O arco mais recente a ser desenvolvido em Dragon Ball Super foi o arco Super-HERÓI, que conta exatamente a mesma história do filme de mesmo nome.

Antes disso, eles desenvolveram as aventuras de Granolah, o sobrevivente, em que Goku e Vegeta aprenderam muito mais sobre a raça Saiyajin, através de um antigo rastreador que pertenceu a Bardock, pai de Kakaroto.

Mas o interessante desse arco é que no final de tudo, Freezer aparece, com uma nova e extremamente poderosa transformação. Black Freeza foi capaz de derrotar Goku e Vegeta, em Ultra Instinct e Ultra Ego, com um único golpe ao mesmo tempo.

Então o que está por vir (esperamos) será muito emocionante para o universo de Dragon Ball.