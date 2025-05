Sofía Vergara diverte em Cannes, mas seu filho é que rouba a cena

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - Sofía Vergara (Photo by Neilson Barnard/Getty Images for Vanity Fair)

Sofía Vergara está curtindo um dos momentos mais glamorosos do ano: sua participação no Festival de Cinema de Cannes. A atriz colombiana, conhecida por seu carisma e elegância, compartilhou momentos carinhosos nas redes sociais com seu filho, Manolo González, com quem compareceu a eventos de gala e tapetes vermelhos, demonstrando a forte relação que os une.

Os haters foram rápidos em criticar Manolo

No entanto, o que deveria ser uma experiência mágica foi ofuscada por uma onda de comentários negativos nas redes sociais direcionados a Manolo. Alguns usuários lançaram críticas injustificadas e cruéis, questionando sua aparência, sua orientação sexual e até mesmo sua proximidade com sua mãe.

Frases como “Esse filho já está velho demais para ficar com a mãe”, “O que você está esperando para sair do armário?” ou “O filho parece mais adulto que a mãe”, foram repetidas nas redes sociais, mostrando mais uma vez o nível de toxicidade que o escrutínio público pode atingir.

Seguidores e fãs leais saíram em sua defesa

Felizmente, os fãs leais de Sofia logo saíram em defesa da atriz e de seu filho. “Preocupado com sua vida ou você vai apoiá-lo?”, “Sofia disse anos atrás que seu filho é gay” ou “Apenas seguidores invejosos com comentários venenosos” foram algumas das respostas que os fãs usaram para tentar conter o ódio gratuito.

Apesar das críticas, Sofía e Manolo continuam curtindo a viagem, demonstrando que o mais importante é o vínculo familiar e a confiança com que vivem suas vidas públicas. Além do que dizem, mãe e filho continuam caminhando com orgulho, estilo e cumplicidade.