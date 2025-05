O aclamado filme baseado em eventos reais chocantes que abalaram o mundo

Além de grandes lançamentos chegando à Netflix, o serviço de streaming também está adicionando ao seu catálogo filmes, séries, minisséries e documentários de anos anteriores, que mais uma vez ganham maior visibilidade com sua chegada à plataforma.

E é exatamente isso que acontece com um filme aclamado que conta fatos reais que abalaram o mundo.

‘Ela Disse’: O filme que ressurge na Netflix com a maior força

‘Ela Disse’ é uma aclamada produção de 129 minutos, que estreou em 2022 e se tornou uma obra que todos deveriam ver.

Ela disse (Universal Pictures)

“Neste premiado thriller jornalístico, repórteres do New York Times investigam as chocantes alegações contra o produtor de Hollywood Harvey Weinstein.”

É assim que a plataforma descreve este filme dirigido por Maria Schrader, que mostra como dois jornalistas publicaram uma investigação jornalística sobre os abusos do poderoso ex-produtor contra diversas mulheres.

O elenco inclui Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, André Braugher, Jennifer Ehle e Ashley Judd.

O filme foi aclamado pela crítica. Jake Kring-Schreifels, do The Film Stage, observou que é “um drama processual sutil e brilhante que narra como dois repórteres expuseram décadas de abuso e agressão sexual de Harvey Weinstein (...) As emoções neste filme vêm em pequenas doses”.

Por sua vez, Adrian Horton, do The Guardian, disse que é “um drama comovente (...) que oferece uma história recente sensível e relevante”.

Então, se você gosta de filmes baseados em fatos reais e quer ver uma história relevante e imperdível, She Said é uma ótima opção para descobrir na Netflix.