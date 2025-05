“Não era a hora”: Selena Gomez se manifesta após polêmica entre Hailey e Justin Bieber, mas fãs a criticam

Quando Hailey Bieber comemorou sua aparição na capa da Vogue, pareceu um momento de triunfo e celebração. Aos 28 anos, a fundadora da Rhode Beauty brilhava intensamente, recebia elogios por sua imagem e se consolidava como uma figura-chave na indústria de cuidados com a pele. No entanto, o comentário de seu marido, Justin Bieber, diminuiu a alegria: “Isso me lembra de quando Hailey e eu tivemos uma briga feia. Eu disse a ela que nunca estaria na capa da Vogue. Argh, eu sei, isso é maldade.”

Hailey Bieber Hailey Bieber realizou seu sonho de aparecer na Vogue (Instagram)

Embora Justin tenha excluído a postagem e se desculpado — reconhecendo que agiu por frustração e imaturidade — o dano já estava feito. As redes sociais ficaram agitadas, divididas entre aqueles que o chamaram de desconsiderado e aqueles que defenderam sua honestidade emocional. Em meio à polêmica, Hailey deu uma entrevista à Vogue onde falou sobre a maternidade, o impacto dos rumores e como Justin a apoiou nos momentos mais difíceis.

Uma mensagem de solidariedade ou uma estratégia calculada? Gesto de Selena Gomez

Justo quando o clima estava ficando mais tenso, Selena Gomez apareceu com uma mensagem que muitos interpretaram como um gesto de irmandade para com Hailey.

Selena Gomez Selena Gomez (Instagram)

Sem nenhuma palavra direta, o momento disse tudo. A coincidência entre a publicação de Hailey celebrando sua capa da Vogue, o anúncio de sua marca Rhode na Sephora e o recente “curtir” de Selena Gomez na mesma publicação não passou despercebida.

Enquanto alguns aplaudiram a cantora por permanecer fiel à sua mensagem de irmandade e apoio entre as mulheres, outros interpretaram isso como uma atitude calculada. “Não era a hora”, escreveram vários usuários nas redes sociais. “Selena aparecendo enquanto Hailey brilha”, observou um internauta. E outro concluiu: “Selena Gomez é assim, então é tudo sobre ela.”

E a história entre os dois, alimentada durante anos por teorias de fãs e rumores de rivalidade, deixou sua marca. Embora Selena tenha deixado claro que não compete com outras mulheres e não está interessada em reviver dramas passados, muitos acharam sua aparição neste momento delicado suspeita, sem mencionar o fato de que era uma postagem antiga.

De onde surgiu a história de inimizade entre Selena e Hailey?

Selena Gomez tem sido uma figura constante em conversas digitais sobre os Biebers, em parte porque seu relacionamento passado com Justin continua repercutindo. Entretanto, nesta ocasião, sua intervenção pareceu ter como objetivo uma mensagem de encorajamento e não de confronto. É justo criticá-lo por isso?

“Selena Gomez curtindo uma publicação sobre Hailey e torcendo por ela depois que o marido a humilhou nas redes sociais. Todos concordamos que o verdadeiro problema é Justin Bieber”, compartilhou um usuário.

Enquanto o foco das críticas recaiu sobre Justin Bieber por expor sua esposa da pior forma possível, Selena optou por uma mensagem empática.

A polêmica entre as duas estrelas continua, embora cada uma tenha seguido seu próprio caminho sem interferir na vida da outra. Mas às vezes, para alguns fãs, a calma nunca é suficiente, e qualquer movimento se torna “prova” de uma suposta rivalidade. A realidade é que não há nenhuma inimizade confirmada, apenas muitas teorias alimentadas pelas mídias sociais.