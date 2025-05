É Kate Middleton? A foto chocante que viralizou e deixou as redes sem palavras

Uma das mulheres mais reconhecidas do mundo é Kate Middleton. A Princesa de Gales deve ser uma das figuras mais seguidas pela imprensa internacional e nas redes sociais, e certamente uma das mais fotografadas do planeta.

E apenas uma imagem se tornou viral recentemente e surpreendeu a todos por sua forte semelhança com a esposa do Príncipe William.

Nova estátua de cera de Kate Middleton causa sensação em Londres

Esta é a nova figura de cera de Kate Middleton apresentada pelo Madame Tussauds em Londres. Lá, ele fica ao lado dos já existentes de William, do Rei Charles III e da Rainha Camilla.

No entanto, é a figura da princesa que rouba toda a atenção, devido à semelhança impressionante que elas alcançaram, inspirada em como ela estava na recepção diplomática realizada em dezembro de 2023 no Palácio de Buckingham, segundo o que foi noticiado pelo Hola! portal.

O museu revelou pela primeira vez uma figura da princesa em abril de 2012, um ano após seu casamento com William. E desta vez, eles a renovaram completamente, da tiara aos dedos dos pés, de acordo com o local.

Steve Blackberry, diretor geral do Madame Tussauds, explicou: “Estamos muito felizes que uma nova estátua da tão amada Catarina, Princesa de Gales, tenha chegado oficialmente ao The Royal Palace Experience, dando continuidade ao nosso trabalho de séculos com a Família Real.”

A imagem viralizou nas redes sociais, com a grande maioria afirmando que a figura de cera realmente lembrava Kate Middleton.