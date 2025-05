A aclamada minissérie em 5 partes que acaba de chegar na Netflix e é um grande sucesso: viciante!

Toda semana, novos filmes, séries, minisséries e documentários chegam à Netflix, com a esperança de se tornarem os próximos sucessos da plataforma e entrarem para as listas dos 10 mais assistidos.

ANÚNCIO

É exatamente isso que uma das produções mais aguardadas do serviço de streaming, que conta com um elenco de luxo, está conseguindo.

Do que se trata ‘Sereias’, a minissérie sensação da Netflix?

‘Sereias’ é uma produção de cinco partes, com cada episódio durando aproximadamente uma hora.

Sirenas Glenn Howerton como Ethan, Milly Alcock como Simone, Meghann Fahy como Devon no episódio 101 de 'Sereias'. Cr. Courtesy of Netflix © 2025 (COURTESY OF NETFLIX)

Devon acha que sua irmã Simone está tendo um relacionamento estranho com sua nova chefe, a enigmática e rica Michaela Kell. O estilo de vida luxuoso de Michaela é como uma droga para Simone, então Devon decide intervir, mas logo descobre que Michaela é uma oponente muito mais poderosa do que ele imaginava.

“Narrado ao longo de um fim de semana surpreendente em uma ilha luxuosa, ‘Sereias é uma exploração afiada, sensual, sombria e engraçada de mulheres, poder e classe.”

É assim que a plataforma descreve esta minissérie, que muitos estão comparando ao sucesso da HBO The White Lotus.

A produção é dirigida por Nicole Kassell, enquanto o roteiro é de Molly Smith Metzler. O elenco inclui nomes como Julianne Moore, Meghann Fahy, Milly Alcock, Kevin Bacon, Glenn Howerton, Felix Solis e Bill Camp.

ANÚNCIO

A minissérie, por sua vez, recebeu críticas positivas dos críticos. Karina Adelgaard, do Heaven of Horror, observou que “é uma viagem alucinante pela toca do coelho, com personagens que deixam você na dúvida e um elenco estelar”.

LEIA TAMBÉM:

Selena Gomez e Benny Blanco reaparecem juntos e reforçam o relacionamento após suposta infidelidade

Depois de 10 anos, uma questão sem resposta sobre o final de ‘The Last of Us’ é esclarecida

Este é o primeiro anime a vencer no Crunchyroll Anime Awards 2025 e é totalmente merecido

Por sua vez, Alison Herman, da Variety, observou que “a série exerce uma atração cativante que te atrai e te mantém lá durante seus cinco episódios emocionantes”.

Então, se você é fã de minisséries ou séries curtas, gosta de novelas e quer ver um elenco de primeira linha atuando, ‘Sereias’ é uma ótima opção para assistir na Netflix.