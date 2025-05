Selena Gomez e Benny Blanco reaparecem juntos e reforçam o relacionamento após suposta infidelidade

Selena Gomez e Benny Blanco reapareceram juntos nas redes sociais e, com uma única postagem, a cantora deixou claro o status atual do relacionamento. Semanas depois que o boato de uma suposta infidelidade por parte do produtor viralizou, os fãs puderam respirar aliviados: o casal não só continua junto, como parece mais forte do que nunca.

As imagens, publicadas por Selena em sua conta no Instagram, fazem parte de uma série de fotografias pessoais intitulada “Passado e Presente”. Entre retratos nostálgicos e momentos recentes, um dos cartões-postais mais comentados mostra a cantora abraçando ternamente Benny Blanco.

Selena Gomez e Benny Blanco têm demostrado que seu amor é inquebrável

A foto marca a primeira vez em semanas que eles foram vistos juntos publicamente, depois que a atriz se concentrou em eventos promocionais e filmagens para o lançamento da nova temporada de ‘Only Murders in the Building’.

Uma resposta silenciosa, mas muito forte

Tudo começou quando um vídeo do TikTok mostrou Benny jantando com Theresa Marie, assistente e amiga próxima de Selena. Pouco depois, os fãs notaram que a cantora havia deixado de segui-la no Instagram, o que gerou uma tempestade digital de rumores e teorias. A hashtag #BennyBlancoCheatedOnSelena virou tendência, alimentada por especulações sobre uma possível traição.

Selena Gomez reaparece em meio a rumores de infidelidade de Benny Blanco

Embora nem Selena nem Benny tenham feito declarações diretas sobre o assunto, a cantora ofereceu pistas claras sobre sua posição no Rare Beauty Mental Health Summit. Durante o evento, ela disse: “Eu não estaria em um relacionamento saudável se não estivesse completa”. Uma frase que muitos interpretaram como um sinal de que seu vínculo com Blanco continua forte, apesar dos comentários nas redes sociais.

Agora, com sua recente postagem no Instagram, a artista acaba com essas dúvidas sem precisar dar explicações: a imagem fala por si.

Um vínculo que vai além do amor romântico

Selena Gomez e Benny Blanco têm demostrado que seu amor é inquebrável

Além do relacionamento romântico, Selena e Benny construíram uma profunda conexão criativa. Em entrevista à Elle, Blanco falou sobre o que aprendeu trabalhando com ela: “Gravar alguém é como uma sessão de terapia... Aprendi com Selena que quando você tem paciência e amor por outra pessoa, tudo é muito mais fácil.” Suas palavras refletem uma cumplicidade que transcende o nível profissional e revela a base emocional que sustenta seu relacionamento.

Soma-se a isso o sucesso de sua recente colaboração musical, “I Said I Love You First”, que conquistou os fãs por sua autenticidade e sensibilidade.

Selena, entre amor e novos projetos

Enquanto o drama se desenrolava nas redes sociais, Selena se mantinha ocupada com novos projetos, sendo um dos mais curiosos sua colaboração com a Oreo. A cantora lançou uma edição limitada inspirada na horchata, sua bebida mexicana favorita. “Eu queria que fosse reconfortante, com um pouco de nostalgia da minha infância”, ele explicou em uma declaração. O biscoito, que combina chocolate, canela e leite condensado, ainda inclui gravuras especiais dedicadas aos seus fãs, os Selenators.

Então, enquanto as mídias sociais fervilhavam de teorias, Selena Gomez fez o que faz de melhor: manter os pés no chão, ser criativa e autêntica. Seu reaparecimento com Benny Blanco não apenas acalma os rumores, mas também serve como um lembrete de que nem tudo que circula na internet é verdade.