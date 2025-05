Selena Gomez critica Hailey Bieber após ser humilhada por Justin Bieber

Justin Bieber escolheu as palavras erradas para parabenizar sua esposa pela capa da Vogue, o que gerou uma reação negativa na internet, com o cantor até mesmo sendo acusado de humilhar publicamente a empresária. Em meio ao escândalo, Selena Gomez pareceu fazer uma crítica que poderia ser direcionada a Hailey Bieber.

Há alguns dias, o cantor de “Baby” dedicou algumas palavras no Instagram à esposa para a capa da Vogue: “Isso me lembra de quando Hailey e eu tivemos uma grande discussão. Eu disse a ela que nunca estaria na capa da Vogue. Eu sei, foi muito rude. Por algum motivo, como me senti desrespeitado, pensei que deveria me vingar.”

“Acho que, à medida que crescemos, percebemos que a vingança não resolve nada, porque afasta o que realmente queremos, que é intimidade e conexão”, acrescentou, concluindo: “Então, você sabe, mas, por favor, me perdoe por dizer que você nunca estaria na capa da Vogue porque eu estava redondamente errado.”

A situação gerou muitas críticas, tanto que ele chegou a ter que apagar a descrição das fotos de Hailey, porém, ela foi recuperada por usuários de X: “Objetivo: defender Justin. Obstáculo: Justin”, “Só parabenizá-la e pronto”, “Havia mil outras formas de parabenizá-la pela capa da Vogue”, “Você ficou triste por estar errado?”, “Ele odeia a esposa, não teria dito isso de outra forma” e “Imagina contar para o mundo inteiro que você é um péssimo marido”.

Selena Gomez falou sobre o que aconteceu com Hailey e Justin Bieber?

Em meio à indignação com os comentários de Justin Bieber, Selena Gomez postou uma imagem em seu Instagram com a legenda: “Você importa. Sua voz importa. Seu coração importa. Você vale muito mais do que pensa.” Ela também observou: “Você sabe quem você é e eu estou apoiando você.”

Vale destacar que internautas relataram recentemente que a cantora estava curtindo fotos de Hailey, alimentando rumores de união e parceria.

Comentários como: “Todos nós podemos concordar que Justin é o problema”, “A maneira como Selena apoia mais Hailey do que seu próprio marido” e “É bom ver mulheres apoiando umas às outras” surgiram.