Annabelle, a boneca possuída dos Warrens, ‘causa’ um grande incêndio em Nova Orleans

Em um evento que abalou a comunidade de Nova Orleans, a famosa boneca Annabelle, conhecida por seu histórico de possessão demoníaca, foi associada a um incêndio devastador que consumiu completamente uma antiga mansão no histórico French Quarter.

ANÚNCIO

Este evento misterioso reacendeu o medo coletivo de objetos paranormais e gerou uma onda de pânico entre moradores e visitantes.

Mansão transformada em museu de objetos paranormais

A mansão afetada pelo incêndio funcionava como um museu de artefatos paranormais e era amplamente conhecida por abrigar uma réplica da boneca Annabelle.

Este objeto, baseado na boneca de pano original Raggedy Ann, tem sido tema de lendas urbanas, estudos de pesquisa paranormal e uma das franquias de terror mais famosas da história: ‘Invocação do Mal’.

Annabelle ganhou notoriedade na década de 1970, quando fenômenos inexplicáveis ​​ligados à sua presença foram relatados.

Foi então que os famosos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren intervieram, selando-o em uma caixa de vidro lacrada dentro do Museu do Oculto, onde permaneceu até o fechamento do museu em 2019.

Incêndio no French Quarter: coincidência ou sobrenatural?

O incêndio começou na manhã de segunda-feira e, de acordo com os bombeiros de Nova Orleans, as chamas eram anormalmente intensas e difíceis de controlar, levando a especulações sobre uma possível influência sobrenatural.

ANÚNCIO

No entanto, as autoridades locais atribuem a origem do incêndio a um curto-circuito elétrico na estrutura do edifício.

Apesar da explicação oficial, muitos moradores e entusiastas do paranormal não descartam que o incêndio esteja relacionado à presença da boneca amaldiçoada Annabelle.

Alguns visitantes do museu alegaram ter experimentado energias estranhas, e muitos agora acreditam que essa tragédia pode ser um sinal de que “Annabelle retornou”.

Por que eles retiraram a boneca Annabelle?

Apesar dos avisos dos Warrens de que a boneca não deveria ser levada de Connecticut, a pedido da Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, a boneca Annabelle foi levada para Nova Orleans como parte da turnê Devils on the Run.

Para muitos, o mais assustador é que a turnê ainda planeja visitar mais lugares nos Estados Unidos, como a Pensilvânia.

Reações e viralização nas redes sociais

As mídias sociais ampliaram o mistério. Usuários em plataformas como TikTok, Instagram e YouTube compartilharam depoimentos, imagens e vídeos sobre supostas experiências paranormais que vivenciaram no museu antes do incêndio.

A turnê de Annabelle inclui paradas em San Antonio, Illinois, Pensilvânia e Kentucky, mas não há datas confirmadas para seu retorno a Connecticut. O Museu Oculto permanece fechado ao público.

LEIA TAMBÉM:

“Cinismo máximo”: JLo enfrenta novos problemas legais e deixa internautas em choque

“Não desejo felicidade a ela”: Hugh Jackman é visto com a namorada, mas internautas o criticam por isso

A viciante série de época: aclamada no mundo todo é a nova sensação da Netflix

Especialistas esotéricos consultados pela mídia local alertam sobre o poder da boneca. Enquanto céticos, como o Truth or Demons Podcast, sugerem que os eventos são um golpe publicitário.