“Que ridículo”: irmãzinha da Peppa Pig é anunciada, mas série infantil gera polêmica

Peppa Pig ganha uma nova irmãzinha, e embora isso seja uma boa notícia no universo animado, nem todo mundo está aplaudindo o evento. Em fevereiro deste ano, foi anunciado que a Mamãe Pig estava grávida, e em abril foi revelado que ela teria uma menina.

Agora, o mais novo membro da família nasceu e se chama Evie Pig. Sua chegada não foi comemorada apenas nas redes sociais e na mídia britânica, mas houve até uma apresentação no estilo real, com um vídeo de anúncio no estilo de um pregoeiro, uma referência à Ala Lindo do Hospital St. Mary (onde Kate Middleton deu à luz) e uma avalanche de comentários de marcas como Boots e Mamas & Papas parabenizando a família pelo nascimento fictício.

Evie será apresentada formalmente no especial do filme ‘Peppa Meets the Baby’, que será lançado nos cinemas do Reino Unido e dos EUA em 30 de maio, e sua aparição oficial na série acontecerá no outono. Mas por que um desenho animado infantil causa tanto alvoroço quanto um bebê real?

Uma estratégia bonitinha ou uma propaganda ridícula?

Para muitos usuários da internet, o nível de produção e marketing em torno do nascimento do novo personagem foi simplesmente “a gota d’água”. Nas redes sociais, comentários como “que ridículo”, “é só uma caricatura” e “eles estão até envolvendo a realeza em nascimentos falsos” estão sendo postados. Outros apontam que “o programa está se esforçando demais para permanecer relevante” após 20 anos de exibição e mais de 380 episódios.

Até mesmo a comunidade de pais foi rápida em reacender um antigo debate: Peppa Pig é um desenho animado realmente positivo para crianças? Alguns a criticam por exibir comportamentos incomuns, como envergonhar constantemente o Papai Pig por ser gordo, fazer birra quando perde jogos, ser rude com os amigos e até mesmo incentivar maus hábitos, como pular em poças de lama em momentos inapropriados (sim, muitas mães passam por isso diariamente).

Ao longo dos anos, os pais relataram como seus filhos começaram a imitar atitudes negativas depois de assistir ao programa. Diante dessas reclamações, muitas mães preferem programas como Bluey, uma série aclamada por seu foco em valores, empatia e relacionamentos familiares saudáveis.

O nascimento de um “bebê milionário”

Peppa Pig Peppa Pig tem sido uma série para crianças muito polêmica

Por trás do roteiro de boas-vindas de Evie Pig está a Hasbro, dona da franquia, que claramente vê a nova porquinha como uma mina de ouro. A marca já tem uma nova linha de brinquedos e produtos pronta, com o objetivo de manter o império Peppa Pig como um dos mais lucrativos do setor infantil. Presente em mais de 180 países, dublado em mais de 40 idiomas e com parques temáticos, esta porquinha rosa é mais do que apenas uma personagem de TV: ela é uma marca global.

E enquanto muitas famílias continuarão a aproveitar o conteúdo sem refletir mais, outras se perguntam se é realmente necessário fazer tanto alarde sobre um novo personagem animado, especialmente quando há dúvidas sobre a mensagem que a série transmite às novas gerações.

Então sim, Evie Pig está aqui. E enquanto a família Pig diz que está feliz com “muitos grunhidos felizes e noites sem dormir”, o público está dividido, até pedindo o cancelamento do show.