Durante um dos shows da turnê ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, atualmente nos Estados Unidos (EUA), o Departamento de Saúde de Nova Jersey informou que está investigando uma possível exposição em massa ao sarampo após o segundo show da cantora colombiana Shakira.

ANÚNCIO

Segundo informações do veículo de comunicação internacional El País, autoridades norte-americanas anunciaram que uma pessoa infectada pela doença viral compareceu ao show de Shakira em Nova York, realizado no dia 15 de maio no MetLife Stadium, que contou com a presença de aproximadamente 82 mil pessoas.

Milhares correm risco de infecção após show de Shakira

De acordo com autoridades de saúde, a pessoa portadora do vírus do sarampo mora fora do estado de Nova Jersey.

No entanto, considera-se possível que uma exposição em larga escala tenha ocorrido entre 19h30. (horário local) em 15 de maio e nas primeiras horas do dia seguinte, período durante o qual o evento ocorreu. Por essa razão, milhares de pessoas podem ter sido infectadas.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o sarampo é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente crianças e é transmitida por meio de gotículas expelidas pelo nariz, boca ou faringe de pessoas infectadas.

Possível contágio em massa de doença infecciosa no show de Shakira nos EUA está sendo investigado Imagem: José Lebeña

Sintomas do sarampo

Os sintomas iniciais, que geralmente aparecem de oito a doze dias após a infecção, incluem febre alta, coriza, olhos vermelhos e pequenas manchas brancas na parte interna das bochechas. Vários dias depois, aparece uma erupção cutânea, começando no rosto e pescoço e se espalhando gradualmente para o resto do corpo.

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

Bianca Censori reaparece na Espanha vestindo blusa transparente e sem calcinha

Shakira e Rihanna vão unir forças para música da Copa do Mundo de 2026

A viciante série de 8 episódios repleta de drama e suspense que está dominando a Netflix

Segundo a OMS, não há tratamento específico para o sarampo, e a maioria dos pacientes se recupera em duas a três semanas. No entanto, essa doença pode causar complicações sérias, como cegueira, encefalite, diarreia grave, infecções de ouvido e pneumonia, especialmente em crianças desnutridas e indivíduos imunossuprimidos.