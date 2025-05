“Não desejo felicidade a ela”: Hugh Jackman é visto com a namorada, mas internautas o criticam por isso

Hugh Jackman sempre foi um dos atores mais amados de Hollywood. Seu carisma, talento e longa carreira lhe renderam o carinho do público dentro e fora das telas. No entanto, sua separação em 2023 de Deborra-Lee Furness, sua esposa por quase três décadas, deixou muitos de coração partido. Embora quase dois anos tenham se passado desde o anúncio, o assunto continua delicado para muitos fãs.

E agora, após ser visto muito feliz com a nova namorada, as redes sociais explodiram em críticas, já que vários internautas acham que o ator seguiu em frente rápido demais e não desejam felicidades ao ator com Sutton Foster.

Mudando-se com Sutton e sem filtros

Esta semana, Hugh foi visto ajudando Sutton Foster a se mudar para sua luxuosa cobertura em Nova York, alimentando rumores de que o relacionamento deles é sério. Poucos dias antes, o casal foi visto passeando de mãos dadas pela cidade, uma imagem que causou polêmica para muitos.

O romance deles foi oficialmente confirmado há alguns meses, após os respectivos rompimentos com Deborra-Lee Furness e Ted Griffin. O relacionamento começou anos atrás, quando eles dividiram o palco no musical da Broadway The Music Man (2022), e o que era uma amizade sólida evoluiu para um vínculo romântico.

Hugh Jackman e sua ex-esposa, Deborra-Lee Furness, se casaram em 1996 | (Instagram: @thehughjackman)

Apesar da afirmação de Jackman de que ele está “no seu melhor”, muitos fãs declararam abertamente que “não lhe desejam felicidade” com Sutton, refletindo a divisão entre aqueles que não estão prontos para abraçar o novo capítulo da vida do ator.

“Hugh Jackman deixou a esposa como se nada tivesse acontecido, ele não merece ser feliz com a outra.” “Ainda não consigo acreditar que Hugh largou a ex-mulher daquele jeito.” “Eles não merecem ser felizes”, diz a publicação nas redes sociais.

Um romance que divide opiniões

Desde o início, o relacionamento de Hugh e Sutton está sob escrutínio público. Ambos ainda eram casados ​​quando se conheceram, mas logo depois anunciaram suas separações: Hugh em setembro de 2023, após quase 30 anos de casamento, e Sutton em outubro de 2024, quando pediu o divórcio de Ted Griffin.

Hugh Jackman e Sutton Foster (Valeria Zurita/Instagram)

Enquanto alguns aplaudem o fato de Hugh ter encontrado um novo amor, outros questionam a rapidez com que ele se envolveu romanticamente após décadas de casamento. A polêmica aumentou com a estreia de sua peça off-Broadway Sexual Misconduct of the Middle Class, na qual ele compartilha cenas íntimas com Ella Beatty, uma atriz 25 anos mais nova que ele, o que alguns veem como um reflexo perturbador de sua vida pessoal.

Sutton, por sua vez, expressou em entrevistas que Hugh é um de seus melhores amigos e que sempre admirou sua ética, gentileza e generosidade, valores que sustentam seu relacionamento atual.

Um futuro incerto mas feliz

Apesar da polêmica, Hugh Jackman parece estar curtindo essa nova fase pessoal. As imagens o mostram sorrindo, relaxado e até brincando, deixando claro que ele está focado em seguir em frente.