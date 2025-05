A viciante série de época: aclamada no mundo todo é a nova sensação da Netflix

Na Netflix você encontra produções para todos os gostos. De filmes e documentários a séries e minisséries, e até novelas, o serviço de streaming citado oferece uma grande variedade de opções para aproveitar a qualquer momento.

ANÚNCIO

E dentro desse leque de possibilidades, há produções que se destacam mais que outras, aparecendo no top 10 da lista das mais vistas pelos usuários.

Sobre o que é ‘Valle Salvaje’, a série que está bombando na Netflix?

É exatamente isso que está acontecendo com ‘Valle Salvaje’, uma série dramática de época espanhola que mistura drama, romance e algumas cenas picantes que estão conquistando os espectadores.

Valle Salvaje (RTVE)

É uma produção de duas temporadas e atualmente conta com 122 episódios, cada um com aproximadamente 50 minutos de duração, que estão se mostrando um grande sucesso no serviço de streaming.

Em 1763, uma jovem é forçada a deixar Madri para viajar para um palácio no norte devido a um casamento arranjado. Lá, amor, traição e tragédia a aguardam.

É assim que a plataforma descreve esta obra criada por Josep Cister e Miguel Conde, que é uma espécie de série de novela que vai te cativar desde o primeiro minuto se você é fã deste tipo de produção.

Quem se apresenta no ‘Valle Selvaje’? Conheça o elenco principal

O elenco inclui nomes como Rocío Suárez de Puga, Manuela Velasco, José Manuel Seda, Marco Pernas, Sabela Arán, Mari Paz Sayago, Nacho Olaizola e Miren Arrieta.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Bianca Censori reaparece na Espanha vestindo blusa transparente e sem calcinha

Shakira e Rihanna vão unir forças para música da Copa do Mundo de 2026

A viciante série de 8 episódios repleta de drama e suspense que está dominando a Netflix

A produção estreou recentemente sua segunda temporada no serviço de streaming e rapidamente subiu ao primeiro lugar no top 10 de séries mais assistidas, demonstrando seu sucesso na plataforma.

Então, se você é fã de dramas de época, novelas e histórias de amor, ‘Valle Salvaje’ é uma ótima opção para curtir na Netflix.