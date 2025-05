Shakira e Rihanna vão unir forças para música da Copa do Mundo de 2026

Rihanna e Shakira em 'Can't Remember to Forget You'

Shakira e Rihanna surpreenderiam mais uma vez seus fãs com uma colaboração icônica que será coroada como a música da Copa do Mundo de 2026. Isso acontece 11 anos após a colaboração deles em “Can’t Remember to Forget You”, uma música que foi nomeada um hino pop e alcançou fama internacional.

Em 30 de janeiro de 2014, a história mudou no mundo do pop quando Shakira e Rihanna lançaram sua primeira música juntas, intitulada “Can’t Remember to Forget You”. O videoclipe, que foi postado no canal de Shakira no YouTube, atualmente tem mais de 1,3 bilhão de visualizações e inúmeros comentários nos quais os usuários pedem que as cantoras trabalhem juntas novamente.

Shakira en la Met Gala 2025 Imagen de Getty Images

Shakira e Rihanna estão supostamente se preparando para uma grande estreia

Aparentemente, as preces dos fãs do nativo da Colômbia e da nativa de Barbados se realizaram, como uma fonte próxima ao Metro revelou informações exclusivas, destacando que os artistas podem unir forças mais uma vez, desta vez para criar a música para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada no México, Estados Unidos e Canadá a partir de 11 de junho do ano que vem.

No momento, não há maiores detalhes sobre a música com que Rihanna e Shakira vão iluminar a Copa do Mundo, porém, por ser uma colaboração de tamanha magnitude, espera-se que ela marque um marco na história da música, assim como fizeram com ‘Can’t Remember to Forget You’.

Rihanna Imagen de Getty Images

Tudo isso está acontecendo em um contexto muito diferente para as cantoras, já que Shakira continua fazendo shows em diferentes cidades ao redor do mundo como parte de sua turnê ‘Women No Longer Cry’, que se tornou sua turnê mais ambiciosa em seus 35 anos de carreira.

Enquanto isso, Rihanna anunciou sua terceira gravidez com o rapper A$AP Rocky após um longo período sem lançar novas músicas. Mesmo assim, ela foi a atração principal do show do intervalo do Super Bowl de 2023 e continua a se estabelecer como uma das estrelas pop mais influentes dos últimos tempos.