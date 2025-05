Bianca Censori reaparece na Espanha vestindo blusa transparente e sem calcinha

Alguns fãs do casal não hesitaram em se aproximar do local para tirar fotos e vídeos de seus looks (Captura de tela de postagens feitas no X por @kanyewestCA)

Bianca Censori se tornou, no início de 2025, uma das modelos mais requisitadas nas redes sociais. Embora a empresária já tivesse exibido alguns looks transparentes, tendência que envolve usar peças que revelam a parte interna, a realidade é que tudo viralizou depois que ela posou assim no Grammy.

Depois do ocorrido, alguns fãs de Kanye West começaram a seguir as redes sociais de Bianca e até ficaram de olho no casal caso eles visitassem suas cidades, assim como fizeram na Espanha.

Sim, West e Censori foram capturados em vídeos e fotos caminhando pelas ruas de Maiorca. O casal não se intimidou com as câmeras e usou seus trajes característicos.

Bianca Censori reaparece na Espanha com blusa transparente

Agora, Bianca resolveu sair na rua com uma blusa que não deixava nada para a imaginação; Ela também usou uma saia preta e salto que acabaram completando um look mais que inovador. Tecidos transparentes são vistos em peças feitas de seda, chiffon, renda ou outros tecidos que permitem que a pele ou a roupa íntima sejam vistas através.

Censori fez da transparência sua marca registrada, exibindo trajes como bodies de malha, collants cor de pele, macacões de látex com decotes profundos e trajes de banho reveladores, muitas vezes sem calcinha.

Exemplos incluem uma capa de plástico transparente na chuva em Los Angeles em maio de 2024, um body de couro sem costas na Semana de Moda de Milão de 2024 e um maiô na Itália que imitava uma camiseta molhada. Esses looks inspiraram celebridades como Katy Perry, Kendall Jenner e Kristen Stewart, gerando o chamado “Efeito Bianca Censori”.