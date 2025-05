Selena Gomez está grávida? J Balvin gera rumores com declaração misteriosa

Bomba no mundo do entretenimento! J Balvin deixou todo mundo de boca aberta após uma entrevista recente na qual ele deu a entender que Selena Gomez poderia estar esperando um bebê. As declarações do cantor de reggaeton geraram inúmeras especulações e rumores nas redes sociais, onde os fãs reagiram rapidamente.

Durante a entrevista, J Balvin foi questionado sobre qual presente de casamento ele daria a Selena Gomez e seu namorado Benny Blanco, e o colombiano respondeu: “Eu daria um presente para o bebê deles”.

O entrevistador reagiu com surpresa, perguntando: “Eles vão ter um bebê?” Ao que Balvin acrescentou: “Eles vão. Eu consigo ver o futuro.”

Embora ela não tenha confirmado explicitamente a gravidez, suas palavras foram interpretadas por muitos como uma clara insinuação. Os fãs começaram a ecoar a notícia, se perguntando se Selena Gomez realmente estaria esperando seu primeiro filho.

Selena não confirmou

Até agora, nem Selena nem sua equipe emitiram qualquer declaração sobre o assunto, alimentando ainda mais a incerteza. Vale lembrar que a cantora tem mantido sua vida pessoal longe dos holofotes da mídia nos últimos meses, focando em sua saúde mental e projetos profissionais.

Será que essa é a grande novidade que J Balvin queria anunciar ou é apenas uma frase tirada do contexto? Teremos que ficar atentos nos próximos dias para descobrir.