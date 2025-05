Natalie Portman conquista Cannes com vestido vintage bordado à mão

Aos 42 anos, Natalie Portman continua provando que 40 é o novo 20. A vencedora do Oscar por ‘Cisne Negro’ não só reafirma seu talento como atriz e produtora, mas também seu status como um dos ícones de estilo mais sofisticados do cinema contemporâneo. Cada aparição dela no tapete vermelho é uma lição de elegância atemporal, e 2025 não foi exceção. A atriz conquistou os fãs mais uma vez no Festival de Cannes com um vestido de alta costura que homenageia o legado da Dior e o México, uma verdadeira obra de arte que levou mais de 700 horas para ser criada.

Natalie Portman, embaixadora da elegância

O tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes testemunhou um dos momentos mais memoráveis ​​do evento graças ao visual de Natalie Portman.

A atriz escolheu um vestido sem alças de tule preto e veludo, bordado com escamas prateadas que evocavam um céu estrelado em movimento. Esta peça, criada pela Dior Haute Couture, foi inspirada no modelo “Mexico” da coleção outono-inverno de 1951 da casa francesa.

O vestido original, criado por Christian Dior, combinava tons de dourado e preto. Portman decidiu reinterpretá-lo em tom noturno, com brilhos prateados que deram um toque moderno e elegante ao arquivo histórico. O resultado foi uma fusão perfeita do clássico e do contemporâneo. Foram investidas 700 horas de trabalho artesanal na criação desta joia têxtil, das quais 450 foram realizadas pelo renomado Atelier Safrane, que realizou o meticuloso bordado à mão de toda a saia.

Glamour e nostalgia: a fórmula infalível de Natalie

Esta não é a primeira vez que Natalie recorre aos arquivos da Dior para brilhar em Cannes. Em 2023, ela causou impacto com uma releitura do icônico vestido “Junon” de 1949, apresentando uma saia de pétalas bordadas que lembram um pavão.

Essa aparição foi considerada uma das mais emblemáticas do festival. Este ano, a atriz elevou ainda mais o nível com uma criação que não só faz uma referência ao passado, mas também afirma sua evolução como um ícone de estilo.

Portman completou seu visual com um coque alto e uma maquiagem discreta, porém marcante: pele iluminada, delineado gatinho e lábios coral. Como toque final, ela usou um colar de diamantes de 10 quilates da Tiffany & Co., acompanhado de anéis e brincos de platina. Tudo em seu traje gritava sofisticação, sem roubar os holofotes da verdadeira estrela da noite: o vestido.

Natalie Portman: embaixadora da elegância e da cultura

Portman, que é o rosto da Dior desde 2010, construiu uma relação simbiótica com a marca francesa. Além de ser sua musa em campanhas de perfumes como Miss Dior, ela demonstrou um profundo respeito pela história e pelo legado da marca. Ao escolher um design de inspiração mexicana, a atriz não apenas abraçou a nostalgia e o glamour da moda de arquivo, mas também prestou homenagem a uma das culturas mais ricas e admiradas do mundo.

Em uma era em que a moda busca contar histórias, Natalie Portman se posiciona como uma contadora de histórias visual impecável. Com sua eleição, ele fez o México brilhar em um dos palcos mais prestigiados do cinema e da moda mundial. E sim, ele deixou claro, mais uma vez, que estilo — assim como talento — não tem idade.