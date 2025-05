Fãs reagem à transformação física de Guillermo del Toro em Cannes

Guillermo Del Toro posou durante a sessão de fotos para The Music Lesson com Alexandre Desplat e Guillermo Del Toro no 78º Festival de Cinema de Cannes, no Palais des Festivals, em 18 de maio em Cannes, França.

ANÚNCIO

O diretor mexicano e Alexandre Desplat deram uma palestra no Festival de Cinema de Cannes sobre seus gostos musicais e a história de suas colaborações.

Guillermo del Toro surpreende com sua nova imagem em Cannes (Anadolu/Anadolu via Getty Images)

Guillermo del Toro surpreende com sua nova imagem em Cannes (Anadolu/WireImage)

Del Toro e Desplat trabalharam juntos em diversas ocasiões, incluindo ‘A Forma da Água’ (2017), filme pelo qual ambos ganharam um Oscar, um de direção e outro de trilha sonora.

Agora, eles estão colaborando novamente no novo trabalho do diretor mexicano, sua versão de ‘Frankenstein’, estrelado por Jacob Elordi e Oscar Isaac.

“Para mim, é uma história emocionante, tão pessoal quanto tudo o mais” que fiz, disse ele sobre o projeto. É sobre “ser pai, ser filho”.

“Não acho que estou fazendo um filme de terror, nunca [...] Para mim, é um filme incrivelmente emocionante”, ele reiterou.

Por sua vez, Desplat afirmou que “os filmes de Guillermo são muito líricos, e minha música também”. “A música para ‘Frankenstein’ será muito lírica e emocionante. (...) Não estou tentando compor música de terror.”

ANÚNCIO

Nova imagem

Guillermo del Toro respondeu pouco aos fotógrafos em Cannes, mas brincou sobre sua transformação física com pequenos sorrisos.

LEIA TAMBÉM:

O chocante filme da Netflix baseado em uma história real brutal que vai te chocar profundamente

Filmes na Netflix vão te ajudar a aliviar a ansiedade

IA consegue gerar voz icônica de Darth Vader para Fortnite: mas era necessário?

Os fãs também compartilharam alguns comentários nas redes sociais: “O que aconteceu com Guillermo del Toro?”, “Frankestein tirou peso de Guillermo del Toro”, “Você está bem, Guillermo”, “Obrigado por trazer o México para Cannes”, “Guillermo, você está melhor do que nunca”.

Guillermo del Toro surpreende com sua nova imagem em Cannes (Anadolu/WireImage)