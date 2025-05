Nova etapa, novo visual? Selena Gomez se reinventa antes de seu casamento, silenciando rumores

Selena Gomez cala rumores de infidelidade com mudança no visual

No ano passado, Selena Gomez fez muito barulho. A atriz e cantora tem sido uma das figuras mais comentadas do entretenimento, não só pelo seu talento inegável, mas também pela força com que enfrentou desafios pessoais. Sua luta contra o lúpus, seu ativismo, seus projetos filantrópicos e seu retorno triunfante à atuação com Only Murders in the Building fizeram dela um modelo de resiliência, autenticidade e proximidade com seus fãs.

Soma-se a isso seu relacionamento com o produtor Benny Blanco, que tem conquistado a atenção do público por ser sólido, amoroso e colaborativo. Desde que confirmaram o relacionamento em 2023 — e depois o noivado em dezembro do mesmo ano — o casal tem gerado manchetes com cada aparição pública, troca de mensagens nas redes sociais e colaboração musical.

Nesse contexto, tudo em torno de Selena e Benny vira notícia, e seu casamento não é exceção.

Selena Gomez surpreende com novo visual antes do casamento

Mas se Selena provou alguma coisa, é que ela não precisa dizer uma palavra para deixar sua posição clara. Em meio a rumores sobre uma suposta crise no relacionamento (iniciados por um vídeo no TikTok que mostra Benny Blanco jantando com Theresa Marie, assistente e amiga da artista), a cantora optou por uma resposta silenciosa, poderosa e altamente estilizada: uma mudança radical de visual que foi interpretada como o início de uma nova fase pessoal.

A imagem que confirmou essa transformação foi postada pelo renomado especialista em unhas Tom Bachik, que também compartilhou a manicure glamorosa que criou para ela. Na foto, Selena aparece com um corte bob levemente desestruturado, na altura do queixo, com camadas sutis que adicionam movimento e textura. A cor do seu cabelo é um castanho escuro uniforme, quase preto, sem contrastes fortes, o que realça suas feições e projeta um ar sofisticado, elegante e despojado.

Este novo visual não é apenas uma decisão estética; É uma declaração de intenções. Com seu casamento se aproximando, Gomez parece estar marcando o início de uma nova fase na qual ela se sente mais confiante, realizada e pronta para dar o próximo passo em sua vida pessoal e profissional. Sua transformação física acompanha uma mensagem mais profunda: Selena está bem, e tudo indica que seu relacionamento com Benny também está.

Ações que falam mais alto que rumores

Apesar das especulações sobre uma possível infidelidade, nem Selena nem Benny fizeram qualquer declaração pública sobre isso. No entanto, as pistas são claras. A artista compartilhou uma imagem emocionante no Instagram onde aparece com os olhos marejados, o que muitos interpretaram como um sinal de tristeza.

No entanto, o contexto era diferente: a foto celebrava o lançamento da versão deluxe de seu álbum, projeto no qual ela trabalhou com Benny e que inclui a música “Guess You Could Say I’m In Love”, considerada um hino do relacionamento deles.

Além disso, Selena reapareceu no Rare Beauty Mental Health Summit com uma mensagem poderosa: “Eu não estaria em um relacionamento saudável se não estivesse completa”. Ela acompanhou seus comentários com uma reflexão sobre seu bem-estar emocional e a importância de cuidar de sua saúde mental, reafirmando que sua prioridade é estar em paz consigo mesma.

De sua parte, Benny compartilhou imagens emocionantes do cotidiano, brincando com o sobrinho de Selena e seu cachorro, enquanto os dois lançaram uma versão estendida de “Scared of Loving You”, que explora emoções profundas e cura emocional, no que muitos veem como um reflexo de sua história de amor.

Então, com um novo visual, declarações sutis e uma vibe renovada, Selena Gomez silencia os rumores e deixa claro que está pronta para o que vem por aí. E o que vem por aí, sem dúvidas, é uma fase cheia de amor, projetos e transformações.