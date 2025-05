Filmes na Netflix vão te ajudar a aliviar a ansiedade

Há dias em que o mundo parece demais: as notícias, as redes, a própria vida. E nesse caos, tudo o que você quer é algo que lhe traga um pouco de paz, que lhe lembre o quão maravilhoso é estar aqui. Você não está procurando adrenalina ou drama, apenas um porto seguro: uma história que faça você sentir. Um desses filmes que deixam o coração quentinho, a alma mais leve e a sensação de que tudo — pelo menos por um tempo — ficará bem.

Aqui reunimos aqueles filmes que parecem uma taça de vinho, um cobertor macio ou uma tarde tranquila de domingo. Todos disponíveis na Netflix México, todos perfeitos para se reconectar consigo mesmo.

Amor à Primeira Vista (2023)

Uma coincidência, um voo perdido e uma conexão que desafia o tempo

Se você acredita em destino (ou precisa acreditar nele por um tempo), esta história é para você. Hadley (Haley Lu Richardson) perde o voo para Londres para o casamento do pai, mas no aeroporto ela conhece Oliver (Ben Hardy) e tudo muda. A conexão deles durante o voo é tão natural e real que dói vê-los separados na chegada a Heathrow. Mas e se o universo tiver outros planos? Uma comédia romântica moderna, sem excessos, com a dose certa de charme para fazer você acreditar novamente em encontros inesperados.

Alguém Especial (2019)

Nem todas as histórias de amor são românticas… e tudo bem

Quando Jenny, uma jornalista musical, consegue o emprego dos seus sonhos na Rolling Stone, ela também precisa se mudar e deixar para trás um relacionamento de anos. Este filme não é sobre amores que duram para sempre, mas sobre aqueles amores que, mesmo quando terminam, mudam você. Com uma trilha sonora incrível, cenas vibrantes de Nova York e um trio de amigos que vão fazer você rir e chorar, Someone Great celebra o fechamento de ciclos com nostalgia, liberdade e muito amor-próprio.

Tique, tique... Bum! (2021)

tick, tick... Boom! (Netflix)

O tempo passa, mas a arte e a paixão transcendem tudo

Jonathan Larson sonhava em escrever o próximo grande musical da Broadway e, embora seu tempo na Terra tenha sido breve, seu legado foi eterno. Dirigido por Lin-Manuel Miranda e contando com uma atuação magistral de Andrew Garfield, este filme é uma homenagem aos sonhos que ardem dentro de nós. Tique, tique… Bum! Ela não apenas inspira, mas também conforta: lembra que você está vivo, e isso é suficiente para começar.

A Viagem de Chihiro (2001)

A viagem de Chihiro

Uma joia animada que fala à alma com sutileza e poder

Poucos filmes conseguem capturar a essência da mudança como esta obra do Studio Ghibli. Chihiro, uma garota que entra em um mundo mágico cheio de criaturas fantásticas, representa nossas próprias transformações, medos e descobertas. Cada cena é cheia de simbolismo, mas também de ternura. Ideal para quando você precisa se perder em outro mundo para encontrar clareza no seu próprio.