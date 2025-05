Anahí quebra as regras de Carolina Herrera! Usa jeans e lingerie aos 42 anos

Uma das atividades favoritas do RBD é comemorar! Neste dia 14 de maio, Anahí completou 42 anos e, como esperado, a estrela que interpretou “Mía Colucci” comemorou em grande estilo.

Usando um look inspirado em Carolina Herrera, Anahí comemorou mais um ano de vida com a família na praia, em uma celebração onde a alegria e a paz se refletiram nas imagens compartilhadas pela estrela da Televisa.

Anahí Instagram: @anahi

Mais uma vez, a cantora de “Sálvame” provou que a icônica estilista venezuelana Carolina Herrera estava errada ao dizer que usar jeans era apenas “coisa de jovem” e que era uma peça de roupa proibida depois dos 30 anos.

Vale ressaltar, porém, que esta não é a primeira vez que Anahí Puente prova que a estilista está errada ao “condenar” o uso de peças como minissaias, jeans, biquínis e até tênis.

Anahí comemora 42 anos na praia

Festas de aniversário são sempre um momento de alegria, reflexão e desejo de estar perto de quem amamos. Foi assim que Anahí comemorou a chegada de um novo ano em grande estilo com seus filhos, Manuel e Emiliano, e seu marido, Manuel Velasco Coello.

Aproveitando a companhia de seus entes queridos e uma deliciosa refeição à beira-mar, Anahí compartilhou sua comemoração de aniversário íntima, repleta de família e conectada à natureza.

Anahí celebra seu aniversário junto a sua família na praia Instagram: @anahi

A atriz do RBD compartilhou uma mensagem em suas redes sociais comemorando esta data especial, dizendo:

“É meu aniversário!!! Tanta coisa para agradecer! Só de abrir os olhos, respirar... O melhor presente! Abraçar o amor que me cerca... Celebrar os sonhos que realizei e os que ainda estão por vir. Hoje estou aqui, muito mais livre e feliz. Sem tentar provar nada, apenas sendo eu. Um coração aberto que ama e é grato por tudo, tudo. Bem-vindos, 42! Obrigada, vida!”

O look de Anahí com calça jeans larga e lingerie quebrou as regras de Carolina Herrera

Anahí desafiou mais uma vez as regras clássicas de Carolina Herrera, mas, diferente de outras ocasiões, ela não precisou de minissaia ou tênis para provar que mulheres acima de 40 anos podem arrasar com um look confortável e chique usando jeans.

Assim, a ex-companheira de Maite Perroni e Dulce María no RBD optou por um look descontraído composto por jeans largos e claros na altura dos quadris (bem no estilo de JLo e Shakira).

Anahí Instagram: @anahi

O melhor de tudo foi a combinação que ela fez, e sem usar uma peça muito justa ao corpo, ela demonstrou por que as peças de lingerie, além de sensuais, são confortáveis ​​para um estilo descolado e descontraído para climas quentes como os da primavera-verão.

Este top de lingerie verde com detalhes em renda preta realçou suas curvas e revelou parte do abdômen da cantora, que exibiu seus cabelos naturais com algumas ondas que balançavam com a brisa da praia.