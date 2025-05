Filmes e séries que mostram que abrir mão de alguém que não te ama por inteiro também é amor-próprio

Há amores que chegam pela metade, inspiram sem compromisso e, quando vão embora, deixam mais feridas do que respostas. Se você já sentiu que estava dando tudo por alguém que só lhe oferece migalhas, talvez seja hora de abrir os olhos.

O verdadeiro amor não se acomoda, não implora. Vivemos sob constante pressão para encontrar um parceiro, para “completar” nossa felicidade com outra pessoa, e isso muitas vezes nos leva a permanecer onde não prosperamos mais.

Essas cinco séries e filmes disponíveis para streaming são um espelho para a cura, para o desapego e, acima de tudo, para a autoescolha novamente.

Tudo vai ficar bem

Criada e dirigida por Diego Luna, esta série mexicana examina os relacionamentos que sobrevivem mais por hábito ou compromisso do que por amor. Ruy e Julia são um ex-casal que, apesar de terem terminado o relacionamento, continuam morando juntos pelo bem-estar da filha.

A série alterna entre drama e comédia com um olhar crítico sobre o amor romântico tradicional, os papéis de gênero e a crença no “para sempre” que tantas vezes nos acorrenta. Uma história que nos lembra que deixar ir também é uma forma de seguir em frente, mesmo que doa.

Vida Perfeita

Criada por Leticia Dolera, esta série espanhola acompanha três mulheres que enfrentam crises pessoais e descobrem que abrir mão do que não está funcionando — um relacionamento, um emprego, uma ideia de vida — também é uma forma de amor-próprio. Com humor, honestidade e uma perspectiva feminista, ‘Vida Perfeita’ rompe com os mandatos do “deveria ser” e nos lembra que recomeçar não é fracasso, é liberdade.

Ele não gosta muito de você

Esta comédia romântica de 2009 se tornou um clássico por entender o que muitas vezes não queremos ver: quando alguém não te ama, essa pessoa simplesmente não te ama. Com um elenco de estrelas — Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Ben Affleck, Jennifer Connelly e Scarlett Johansson — o filme reúne histórias de encontros fracassados, expectativas quebradas e desculpas disfarçadas de esperança. Se você já ficou esperando por uma ligação, um sinal ou uma promessa que nunca aconteceu, este filme será o tapa na cara da realidade que às vezes precisamos para acordar.

História de um Casamento

Com atuações memoráveis ​​de Scarlett Johansson e Adam Driver, o filme de Noah Baumbach oferece uma visão íntima e brutalmente honesta do fim de um casamento. Charlie e Nicole enfrentam a dor da separação, não por falta de amor, mas porque seus caminhos não seguem mais na mesma direção. Sem vilões ou finais felizes, a história nos lembra que até os relacionamentos mais profundos podem chegar ao fim. E que, às vezes, deixar alguém ir também é uma forma de respeitar o que vocês um dia foram juntos.

O tempo que eu te dou

Em apenas 130 minutos, esta minissérie criada por Inés Pintor e Pablo Sanidrián consegue o que muitos outros não conseguem: mostrar a dor do amor desde a intimidade mais real. Lina (Nadia de Santiago) está passando por um término de relacionamento e, a cada episódio de apenas 13 minutos, ela pensa um pouco menos nele e um pouco mais em si mesma. Uma jornada emocional que nos lembra que a cura é sobre deixar ir e escolher a nós mesmos.